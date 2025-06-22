Honor telefon pazarının en incesi olma yolunda

Honor, katlanabilir telefon segmentindeki iddiasını Magic V5 modeliyle sürdürüyor. Şirket, 2 Temmuz'da resmi olarak tanıtılacak olan bu yeni cihazın, sektördeki en ince ve en hafif katlanabilir telefon olacağını iddia ediyor. Bu iddia, özellikle Oppo Find N5'in mevcut incelik standardını aşma ve hatta Vivo X Fold3 ile gelecek X Fold5'in ağırlık değerlerini geride bırakma hedefiyle güçleniyor.

İNCELİKTE YENİ BİR BOYUT

Honor'dan yapılan açıklamaya göre Magic V5, 8.8 mm'lik kalınlığıyla dikkat çekiyor. Bu, Honor'un geçen yılki modeli Magic V3'e kıyasla 0.4 ila 0.5 mm'lik önemli bir incelme anlamına geliyor. Oppo Find N5'ten de 0.1 mm daha ince olacak olan Magic V5, kullanıcıya fark edilebilir bir incelik sunacak. Ancak, Honor'un farklı kaplama seçenekleri sunması durumunda bazı modellerin bu standart kalınlıktan daha farklı olabileceği de belirtiliyor. Honor, 2025 yılı boyunca "dünyanın en ince katlanabilir cihazını" sunmayı hedefliyor.

SAMSUNG İLE ZORLU REKABET KAPIDA

Honor, Magic V5'in inceliği konusunda Oppo Find N5'i geride bıraktığını resmi olarak açıklasa da, asıl endişelerinin yaklaşan Samsung Galaxy Z Fold7 olduğu gözlemleniyor. Samsung'un 10 Temmuz'da Paris'te düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold7'nin de benzer şekilde ince bir tasarıma sahip olacağı konuşuluyor. Galaxy Z Fold7'nin açıldığında 3.9 mm, katlandığında ise 8.9 mm kalınlığında olacağı tahmin ediliyor. Bu durum, katlanabilir telefon pazarında incelik konusunda kıyasıya bir rekabetin yaşanacağının sinyallerini veriyor.

PAZARIN LİDERLİK YARIŞI

Katlanabilir telefon pazarında Honor, Huawei ve Samsung gibi devler arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. 2024 verilerine göre Çin pazarında Huawei yüzde 48.6 ile lider konumdayken, Honor yüzde 20.6 ile ikinci sırada yer alıyor. Global pazarda ise Samsung'un liderliği sürüyor. Honor Magic V5'in 6.100 mAh kapasiteli büyük bir batarya, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Elite işlemci, 200 MP ana kamera ve yapay zeka destekli özelliklerle gelmesi bekleniyor. Cihazın yaklaşık 1600 dolar civarında bir başlangıç fiyatına sahip olabileceği tahmin ediliyor. Bu yeni modelle Honor, hem Çin hem de global pazarda pazar payını artırmayı hedefliyor.