Honor'da yeni dönem: Yeni yapay zeka cihazları yolda

Çinli akıllı telefon üreticisi Honor, gelecek beş yıl içinde cihazları için yapay zeka (AI) geliştirmek amacıyla 10 milyar dolar harcayacağını açıkladı. CEO James Li, bu önemli duyuruyu Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde yaptı. Shenzhen merkezli şirket, yalnızca bir akıllı telefon üreticisi olmanın ötesine geçmeyi ve AI destekli bilgisayarlar, tabletler ve giyilebilir cihazlar geliştirmeyi hedefliyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÜRÜNLERLE YENİ BİR YÖN

Honor, Huawei'den bağımsız olarak büyümeye devam ediyor ve teknoloji dünyasında yapay zeka alanına yaptığı bu yatırımla dikkatleri üzerine çekiyor. Şirket, önümüzdeki yıllarda akıllı telefonlarının yanı sıra yeni nesil bilgisayarlar, tabletler ve giyilebilir cihazlarla da pazarda kendine sağlam bir yer edinmeyi planlıyor. Honor'un bu yeni yönü, Çin'deki yapay zeka yatırımlarının arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. Özellikle DeepSeek adlı start-up’ın düşük fiyatlı büyük dil modellerine olan ilgi, yerel yönetimlerden ev aletleri üreticilerine kadar pek çok kesimi bu teknolojiye yatırım yapmaya teşvik etti.

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HALKA ARZ HAZIRLIĞI VE HİSSEDAR YAPILANDIRMASI

Aralık ayında Honor, halka arz için önemli bir adım atarak hissedar yapısında bir değişikliğe gittiğini duyurdu. Şirketin CEO’su James Li, bu gelişmenin halka arz sürecini hızlandırmayı amaçladığını belirtse de, henüz kesin bir takvim açıklanmadı. Shenzhen merkezli şirket, bu hamleyle büyük bir dönüşüm sürecine girdi.

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ÇİNLİ AKILLI TELEFON PAZARINDAKİ REKABET

Honor, Çin’deki akıllı telefon pazarında geçen yıl ikinciliği kaybederek dördüncülüğe geriledi. IDC'nin verilerine göre, şirketin pazar payı yüzde 14.9’a düştü. Huawei'nin yeniden artan rekabeti ve Vivo'nun hızlı büyümesi, Honor’un pazar payını olumsuz etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Honor, bu durumu aşabilmek için ürün çeşitliliğini artırarak yapay zeka teknolojilerine yatırım yapmayı hedefliyor.

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YEREL YÖNETİM DESTEĞİ

Son olarak, Reuters'in haberine göre, Honor, Shenzhen yerel hükümetinden yüksek düzeyde destek alıyor. Bu destek, araştırma ve geliştirme fonları, vergi indirimleri ve yurtdışına açılma konusunda sağlanan yardımları içeriyor. Bu desteklerin, Honor’un uluslararası pazarda daha güçlü bir şekilde yer alabilmesi için önemli olduğu belirtiliyor.

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HONOR’UN YENİ DÖNEMİ: YAPAY ZEKA VE YATIRIMLAR

Honor, halihazırda akıllı telefon pazarındaki yerini sağlamlaştırmışken, AI teknolojileri ve ürün çeşitliliğiyle yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Bu yeni adımlar, şirketin küresel pazarda büyümesine katkı sağlarken, Çin'in teknoloji sektöründeki güçlü yerini daha da pekiştirecek gibi görünüyor.