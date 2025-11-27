YENİÇAĞ - Artvin / Nurbay Usta

Artvin’in Hopa ilçesi açıklarında deniz yüzeyinde tespit edilen tanımlanamayan metal bir cisim, bölgede büyük merak ve tedirginlik oluşturdu. Balığa çıkan bir çift tarafından fark edilen cismin, ilk incelemelere göre Rus menşeili bir roket motoru olabileceği üzerinde duruluyor.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde eşiyle birlikte Hopa açıklarında balık avlayan bir balıkçı, denizin üzerinde sürüklenen metalik bir cisim gördü. Şekli ve yapısı nedeniyle bir füze parçasını andıran cismi incelemek için teknesiyle yanına yaklaşan balıkçı, durumdan şüphelenerek Sahil Güvenlik Komutanlığı’nı bilgilendirdi.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekipleri, metal cismin bulunduğu alanı güvenlik çemberine alarak detaylı inceleme başlattı. Ekipler, cismin yapısı, yüzeyindeki işaretler ve görünümü nedeniyle bir roket motoruna ait olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaşıyor.

Yetkililer, cismin güvenli şekilde kıyıya çıkarılması ve hangi ülkeye veya hangi tip mühimmata ait olduğunun tespiti için uzman ekiplerin görevlendirildiğini açıkladı. İnceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise olayın ardından endişeli gözlerle gelişmeleri takip ediyor. Şüpheli cismin kökeni ve ne şekilde Hopa açıklarına kadar sürüklendiği merak konusu oldu.