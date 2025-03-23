Hopa Meydanı'nda İmamoğlu nöbeti

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına bir tepki için uluslararası transit yolu üzerinde yürüyüşe geçen Hopalılar, Hopa Meydanı'na geldi.

Burada yapılan konuşmaların ardından, Hopa Meydanı'nda nöbet tutulmaya başlandı.

Eylemde konuşan Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, "Şimdi İstanbul'dan geliyorum. Bildiğiniz gibi salı gününden bu yana gerçekten karanlık günler yaşıyoruz. Halkın iradesine yapılan bu hukuksuzluk ve adaletsizlikle karşı karşıyayız. Ama güzel olan, Hopa'da olduğu gibi, ülkenin her yerinde bir direniş var. Bütün bu sokaklara sahip çıkılmasını selamlıyorum. Son on yılda, beş yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde beraber çalıştım Ekrem Başkan ve diğer belediyelerdeki yol arkadaşlarımla. Saraçhane'de destek olmak için bir süredir İstanbul'da mücadele etmeye çalıştık. Bugünün sonunda Ekrem Başkan'ı o adliyeden mutlaka çıkarıp, onu oradan alıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başına yeniden getireceğiz" dedi.