Hopa Sundura Deresi taşkın kontrol projesinde çalışmalar hızla ilerliyor

Nurbay USTA - ARTVİN / YENİÇAĞ

İklim değişikliğiyle birlikte artan düzensiz yağışların mevcut dere yataklarını yetersiz hale getirdiğini belirten DSİ yetkilileri, özellikle yerleşim yerlerindeki taşkın kontrol duvarlarının güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Doğu Karadeniz’in en çok yağış alan bölgelerinden biri olan Artvin’in Hopa İlçesi Sundura Deresi de bu risklerin en yoğun yaşandığı alanlardan biri. Konuya ilişkin açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, şunları söyledi:

“Artvin İli Hopa İlçesi Sundura Deresi Havzasında Taşkın ve Rusubat Kontrolü 1. Kısım İnşaatı kapsamında, hidrolik kesiti yetersiz hale gelen taşkın kontrol duvarları yıkılarak yenileri inşa edilmektedir. Proje çerçevesinde sağ sahilde 1.850 metre duvar imalatı tamamlanmış, sol sahilde ise 600 metre temel iyileştirme betonu dökülmüştür. Ayrıca brit imalatlarına başlanmış olup çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir.”

Balta, projenin tamamlanmasıyla birlikte 1 ilçe merkezi, 11 köy ve 660 dekar tarım arazisinin taşkın riskinden korunacağını belirterek, çalışmaların bölge halkı için büyük bir güvence sağlayacağını ifade etti.