Hopa’da kalp hastası adam ve eşi kurtarıldı

Kaynak: İHA
Hopa’da kalp hastası adam ve eşi kurtarıldı

Artvin'in Hopa ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle evde mahsur kalan kalp hastası Ethem Topaloğlu ve eşi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Hopa'nın Sundura Mahallesi Yeniyurt mevkiinde yaşayan Ethem Topaloğlu'nun evinin yolu kar nedeniyle kapandı. İlaçları biten adamın eşinin yardım talebi üzerine Hopa Belediyesi ve Hopa Arama Kurtarma Derneği (HOPAK) ekipleri harekete geçti. Bölgedeki kar kalınlığının 1 buçuk metreyi bulması nedeniyle yol açma çalışmaları hızla başlatıldı.

aw403426-01.jpg

Belediye ekipleri, iş makineleriyle karla kapanan yolu açarken, HOPAK ekipleri ise yolun son 500 metresine kadar kar hedik ile yürüyerek kalp hastası Ethem Topaloğlu ve eşini evlerine ulaştı. Daha sonra iş makinesi yardımıyla yol açılarak kalp hastası adam ve eşi sağlıklı bir şekilde ilçeye getirildi.

aw403426-02.jpg

Sundura Mahallesi Muhtarı Mesut Çakır, kurtarma çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "Ethem amcamızın ilaçları 8 gündür bitmişti. Yardım talebiyle belediye ve HOPAK ekiplerinden destek istedik. Ekiplerimiz, karla kapanan yolu açarak Ethem amcamızı sağ salim kurtardı. Şu anda ilaçları temin ediliyor" dedi. Çakır, Hopa Belediyesi ve HOPAK gönüllülerine teşekkür etti.

aw403426-03-001.jpg

aw403426-04.jpg

aw403426-05.jpg

Son Haberler
Diyanet'ten tartışma yaratan 'sahur' menüsü! Sadece tanesi 70 TL
Diyanet'ten tartışma yaratan 'sahur' menüsü! Sadece tanesi 70 TL
Körfez’de Ramazan coşkusu! Hacivat ve Karagöz oyunu ile başladı
Körfez’de Ramazan coşkusu! Hacivat ve Karagöz oyunu ile başladı
Araç sürücüleri dikkat! Ortalama hız tespit sistemi genişletildi
Araç sürücüleri dikkat! Ortalama hız tespit sistemi genişletildi
Akılalmaz olay! Sevgilisiyle yaşadığı evde tuzak kuruldu
Akılalmaz olay! Sevgilisiyle yaşadığı evde tuzak kuruldu
Ümit Özdağ, cezaevinde Fatih Altaylı’ya konuştu! Bahçeli’nin koltuğuna aday olan iki güçlü ismi açıkladı!
Ümit Özdağ, cezaevinde Fatih Altaylı’ya konuştu! Bahçeli’nin koltuğuna aday olan iki güçlü ismi açıkladı!