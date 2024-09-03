Hopa’daki orman nöbetine silahlı saldırı. 1 kişi hayatını kaybetti

Artvin’in Hopa ilçesi Cankurtaran mevkiinde ormanları korumaya çalışanlara silahlı saldırı gerçekleşti. Ormana giren kepçeleri durdurmaya çalışanlara yönelik gerçekleşen saldırıda Reşit Kibar adlı bir vatandaş hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Yaralıların hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Cankurtaran mevkiinde yapılması planlanan mesire alanı projesine karşı çıkan vatandaşlar, ormanlık alana giren iş makinalarını durdurmak için bölgeye gitti. Vatandaşlar iş makinalarını durdurmaya çalışırken arbede çıktı. Bu sırada ormana iş makinalarını sokmaya çalışanlar vatandaşlara silahla ateş açtı.

Saldırıda köylülerden Reşit Kibar, Ersan Koyuncu ve Gökhan Koyuncu yaralandı. Yaralılar Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Reşit Kibar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 2 yaralının tedavisi devam ediyor. Olayı duyan vatandaşlar hastanenin önüne akın etti.