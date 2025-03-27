Horasan’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Aktarılan bilgilere göre Yunus Özden idaresindeki 28 ABR 177 plakalı otomobil, Eleşkirt’ten Horasan’a doğru ilerlerken, karşı yönden gelen 04 ABA 827 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ömer Yılkan olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Adem Yılkan ve yolcu Hatun Yılkan ağır yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı. Ağır yaralanan Yunus Özden, Erzurum’daki hastanelere sevk edilirken, diğer yaralılar Horasan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yol bir süre trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.