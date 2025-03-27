Horasan’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İHA
Horasan’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Erzurum’un Horasan ilçesi Aktaş Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Aktarılan bilgilere göre Yunus Özden idaresindeki 28 ABR 177 plakalı otomobil, Eleşkirt’ten Horasan’a doğru ilerlerken, karşı yönden gelen 04 ABA 827 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ömer Yılkan olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Adem Yılkan ve yolcu Hatun Yılkan ağır yaralandı.

aw420857-03.jpg

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı. Ağır yaralanan Yunus Özden, Erzurum’daki hastanelere sevk edilirken, diğer yaralılar Horasan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yol bir süre trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Haberler
Arjantin’den Brezilya’ya tarihi darbe
Arjantin’den Brezilya’ya tarihi darbe
Devlet Bahçeli'nin ne zaman ortaya çıkacağı belli oldu!
Devlet Bahçeli'nin ne zaman ortaya çıkacağı belli oldu!
Emeklinin bayram ikramiyesi kararı Meclis'ten geçti
Emeklinin bayram ikramiyesi kararı Meclis'ten geçti
Selahattin Demirtaş bayramda tahliye olacak iddiası! Sosyal medya sallanıyor
Selahattin Demirtaş bayramda tahliye olacak iddiası! Sosyal medya sallanıyor
Horasan’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Horasan’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı