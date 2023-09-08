Horlama bir hastalık değil mi?

KBB Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ege Akça, sık sık uykunun bölünmesi, konsantrasyon güçlüğü, gündüz uykululuk hali gibi şikayetlerle kendisini gösteren horlama ve uyku apnesinin ilerleyen zamanlarda akciğerde direnç oluşmasına bağlı 'sağ kalp yetmezliği' gibi kalıcı hasarlara sebep olabileceğini belirtti.

KAYNAK: AA
Horlama bir hastalık değil mi?

Op. Dr. Mehmet Ege Akça, Horlama ve uyku apnesinin genellikle burun tıkanıklığına bağlı olmadığını söyleyerek, “Genel bilinenin aksine horlama ve uyku apnesi burun tıkanıklığına bağlı değil, yumuşak damak ve dilin uyku esnasında arkaya düşmesine bağlı olmaktadır. Daha nadir olarak zayıf hastalarda burun tıkanıklığına bağlı horlama ve uyku apnesi görülebilmektedir” diye konuştu.

“EHLİYET ALMAYA ENGEL OLABİLİR”

Horlama ve uyku apnesinin genellikle kilolu bireylerde görüldüğünü anlatan Akça, “Bu sebeple obezite sınırları içerisinde olan kişilerin ehliyet alabilmesi veya ehliyetini yeniletmesi için kendilerinde uyku apnesinin olmadığının kanıtlanması gerekmektedir. Tanı ve tedavide uykuda oksijen değerleri, solunum durma süresi gibi birçok parametrenin bakıldığı polisomnografi (uyku testi) altın standarttır” ifadesini kullandı.

TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ

Tedavisi hakkında bilgiler veren Op. Dr. Mehmet Ege Akça sözlerine şöyle devam etti:

“Zayıf hastalarda cerrahi yöntemler ve uykuda solunum cihazı (CPAP) önerilmektedir. Kilolu bireylerde öncelikle kilo verilmesini amaçlayan diyet, spor, genel yaşam değişiklikleri, mide operasyonları gibi alternatifler düşünülmelidir. Ancak bunların erken dönemde yapılamadığı durumlarda yine cerrahi yöntemler ve uykuda solunum cihazı (CPAP) uygulanılmaktadır”

ÇOCUKLARDA DURUM FARKLI MI?

Çocuklardaki horlama ve uyku apnesinin çoğunlukla geniz eti ve bademcik büyüklüğünden kaynaklandığını belirten Op. Dr. Akça, bunun erişkinlerden farklı olarak gelişme geriliği, diş çürümeleri, konuşma problemleri ve hatta ‘tekrarlayan orta kulak iltihaplarına’ sebep olabileceğinin altını çizdi.

AA

Öne Çıkanlar
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Son Haberler
Van'da zehir tacirlerine operasyon Güncel
Van'da zehir tacirlerine operasyon
İşte ayrık omurga hastalığının bilinmeyenleri Sağlık
İşte ayrık omurga hastalığının bilinmeyenleri
Her yediğimizde onlar var Sağlık
Her yediğimizde onlar var
Otomobili olanlar ağlayacak! Büyük zamlar geliyorum diyor Ekonomi
Otomobili olanlar ağlayacak! Büyük zamlar geliyorum diyor
Atatürk’ün annesinin Darüşşafaka’ya yaptığı bağışın belgesi. Ümit Doğan açıkladı Güncel
Atatürk’ün annesinin Darüşşafaka’ya yaptığı bağışın belgesi. Ümit Doğan açıkladı
Aronya hangi hastalıklara iyi gelir? Şifalı Bitkiler
Aronya hangi hastalıklara iyi gelir?
Yabancı uyruklu kardeşler birbirine bıçaklarla saldırdı Güncel
Yabancı uyruklu kardeşler birbirine bıçaklarla saldırdı