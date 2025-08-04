Horlamayı sakın küçümsemeyin: Aniden ölebilirsiniz

Horlamanın, burun ucundan ses tellerine kadar olan üst solunum yolundaki daralma ya da tıkanıklıklardan kaynaklandığını belirten Op. Dr. Oksay, "Erişkinlerde en sık karşılaşılan nedenler arasında burun etlerinin şişliği ve burun kemiği eğriliği bulunurken; çocuklarda geniz eti ve bademcik büyüklüğü dikkat çekiyor. Ayrıca kilolu bireylerde boyun çevresindeki yağlanmaya bağlı olarak dil kökünün geriye kaymasının da hava yolunu tıkayarak horlamaya ve uyku apnesine yol açabildiğini." ifade etti.

Uyku apnesinin iki ana çeşidi olduğunu açıklayan Oksay şöyle ekledi:

"Tıkayıcı (Obstrüktif) Uyku Apnesi: En sık rastlanan tiptir. Üst solunum yolunun gevşeyerek uyku sırasında kapanmasıyla meydana çıkar. Genellikle horlamayla birlikte gözlemlenir. Santral Uyku Apnesi: Daha seyrek görülür. Beynin solunumu düzenleyen merkezlerinin yeterli uyarı vermemesi sonucu oluşur. Bu tipte horlama olmayabilir, tanı koymak daha güçtür."

Her iki apne tipinin de uyku laboratuvarlarında gerçekleştirilen polisomnografi (uyku testi) ile belirlenebildiğini dile getiren Oksay, horlama problemi yaşayanların mutlaka bir hekimle görüşmesi gerektiğini vurguladı.

Uyku apnesinin erişkinlerde daha riskli sonuçlara neden olabileceğini belirten Oksay, bu sorunun kalp ritim bozuklukları, yüksek tansiyon, inme ve ani gece ölümleri ile yakından bağlantılı olduğunu açıkladı.