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Hormon testi nasıl yapılır? Aç karnına hormon testi yapılır mı?

Hormon dengesizliklerin nedenini tespit etmek için yapılan hormon testi bir tür kan testidir. Hormonal şikâyetler için başvurulan hormon testinin aç mı tok karnına mı yapılması gerektiği merak ediliyor. Peki, hormon testi nasıl yapılır? Aç karnına hormon testi yapılır mı?

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 16:32
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Hormon testi nasıl yapılır? Aç karnına hormon testi yapılır mı?

Hormon testi nasıl yapılır? Aç karnına hormon testi yapılır mı?
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Çeşitli hastalıkların kaynağını araştırmak için hormon testleri yapılmaktadır. Hormon testi yaptıracak kişiler hormon testinin hangi koşullarda yapılacağı merak ediliyor. Peki, hormon testi nasıl yapılır? Aç karnına hormon testi yapılır mı?

HORMON TESTİ NEDİR?

Hormon testi, vücuttaki hormon dengesizliklerini tespit etmek için kullanılan bir tür kan testidir. Her bir hormon için ayrı ayrı, kandan veya hormonun vücuttaki metabolizmasına bağlı olarak idrar gibi vücut sıvılarından miktarının ölçülmesi esasına dayanan laboratuvar tetkikleridir.

Laboratuvar testleri genellikle kan, tükürük ve idrar gibi numuneler üzerinden yapılır. Numunenin türü neyin ölçüldüğüne, gereken doğruluğa ve/veya hastanın yaşına bağlı olacaktır.

Sağlıklıyken yapılan hormon testi sonuçları, yiyecek, içecek, dinlenme, egzersiz ve adet döngüsü gibi doğal baskılara göre değişir. Bu da sağlık ve hastalık sonuçlarının örtüşmemesine neden olabilir.

HORMON TESTİ AÇ KARNINA MI YAPILIR?

Hemoglobin seviyeleri, böbrek fonksiyonu, karaciğer fonksiyonu, tiroid hormonları, sodyum ve potasyum seviyeleri gibi diğer birçok kan testinin aç karnına yapılması gerekmez. Çünkü bunlar yemeklerden önce veya sonra anlamlı bir derecede değişmez.

Burada hormon ile alakalı yapılan testleri diğerleriyle karıştırmamak gerekir. Kan şekeri tabii ki yemeklerle birlikte değişir ve özellikle çok şekerli veya nişastalı bir şeyler yedikten sonra sıklıkla yükselir. Bu nedenle, doktorlar yıllarca diyabet testi ve takibi için açlık kan şekeri seviyelerini ölçmek için belli bir aç kalma süresi isterler.

Kolesterol de kan testinden önceki saatlerde yemek yemekten etkilenebilir. Bunun nedeni, insanların genellikle en çok ilgilendikleri kolesterol türü olan LDL veya kötü kolesterolün aslında kanınızda ölçülmemesi, matematiksel bir formül kullanılarak hesaplanmasıdır. Ancak hormon testleri için durum çok daha farklı olabilmektedir.

Sabah erken saatlerde kan testlerinin gerekli olduğu özel durumlar olabilir. Testosteron veya kortizol gibi belirli hormonların, gün içinde oldukça dalgalanma gösterdikleri için doğru bir şekilde yorumlanabilmeleri adına sabahın erken saatlerinde ölçülmesi gerekir. Ancak her zaman için aç karnına olmak zorunda değilsiniz, bazen sadece sabah erken saatlerde yapılmaları gerekir.

Hormonların vücudun çalışmasını sağladığı ve seviyelerin oruç tutma, yemek yeme, susama, sigara içme, egzersiz, duruş, günün saati, adet döngüsünün aşaması ve ilaçlar gibi çeşitli talepleri karşılamak için değiştiği görülebilir. Birkaç hormonun kan seviyesi günün saatine göre önemli ölçüde değişir.

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