Horoz dövüştürenlere baskın, ağır cezalar kesildi! 28 kişiye 258 bin lira

Kaynak: DHA
Horoz dövüştürenlere baskın, ağır cezalar kesildi! 28 kişiye 258 bin lira

Tekirdağ'da jandarma tarafından bir çiftliğe düzenlenen operasyonda, horoz dövüştürdükleri belirlenen 28 kişiye 258 bin lira ceza uygulanırken, 1 kişi ise tutuklandı.

Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir çiftlikte horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin çiftliğe yaptığı baskında, horoz dövüştürdüğü belirlenen 28 kişiyi yakaladı. Horoz dövüştüren 28 kişiye toplam 258 bin lira ceza kesilirken, "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan U.R.E. gözaltına alındı.

Çiftlikte bulunan 24 horoza el konularak, Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.R.E., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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