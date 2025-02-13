Horoz dövüştürenlere ceza yağdı!

Kaynak: AA
Horoz dövüştürenlere ceza yağdı!

Erzurum'un Uzundere ilçesinde 3 kişinin horoz dövüştürdüğü tespit edildi. O anları sosyal medyadan paylaşan ekibe 31 bin 155 lira ceza kesildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede ikamet eden 3 kişinin, horoz dövüştürdükleri video ve fotoğrafları, sosyal medyadan paylaştıkları tespit edildi.

Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) timleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan 3 kişiye, "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan toplam 31 bin 155 lira ceza uygulandı.

Aramalarda ele geçirilen 15 horoz ise Uzundere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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