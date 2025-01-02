Horoz dövüşüne ceza: 14 kişi 41 bin TL ödeyecek

Düzenleme: Kaynak: İHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde "horoz dövüşü" yaptırdığı belirlenen 14 kişiye 41 bin 350 lira ceza uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, İskenderun Esentepe Mahallesi'nde sokak arasında horoz dövüştürüldüğü bilgisi alan polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan baskında dövüştüren 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler 5199 sayılı hayvanları koruma kanuna muhalefet ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca şahıslara toplam 41 bin 350 Türk Lirası para cezası uygulandı.

Baskında kurtarılan 2 horoz İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Hatay'da "horoz dövüştüren" 14 kişiye 41 bin 350 lira ceza

Hatay'da "horoz dövüştüren" 14 kişiye 41 bin 350 lira ceza

Horoz dövüşüne suçüstüHoroz dövüşüne suçüstü

Hatay'da "horoz dövüştüren" 14 kişiye 41 bin 350 lira ceza

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