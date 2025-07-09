Horoz karası üzümünde kara yıl

Musabeyli ilçesine bağlı Kayapınar Köyü Muhtarı Ramazan Ercan, her yıl yaklaşık 5 bin ton olan horoz karası üzümü rekoltesinin bu yıl bin tona kadar düşmesinin beklendiğini belirtti.

Muhtar Ercan, "Gerek don, gerekse aşırı sıcaklık ve kuraklık sebebiyle rekoltede bu kadar düşüş yaşandı. Durumu İlçe Tarım Müdürümüz Nurettin Bey'e ilettik. Görevli personeller geldi, incelemesini yaptı ve raporunu tuttu.

Ancak bu raporun ne sonuç vereceğini henüz bilmiyoruz. Bizler Musabeyli ilçesi olarak tüm çiftçilerimiz adına devletten destek bekliyoruz" dedi.

"ŞELALE GİBİ AKAN SUYUMUZ KURUDU"

Kuraklığın sadece ürünleri değil, su kaynaklarını da etkilediğini ifade eden Muhtar Ercan, "Yıllardan beri şelale gibi akan suyumuz vardı, ancak bu yıl tamamen kurudu. Köyümüzün ismi de bu kayanın altından çıkan su kaynağından geliyor. Kayapınar Köyü ismini buradan alıyor" diye konuştu.