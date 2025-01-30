Hortlayan salgın Türkiye'yi esir aldı. Hastaneler dolup taşıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hortlayan salgın Türkiye'yi esir aldı. Hastaneler dolup taşıyor

Havaların soğuması ile birlikte üst solunum yolu enfeksiyonlarındaki artış yaşanıyor. Uzmanlar 1 Aralık 2024 ile 30 Ocak 2025 tarihlerinde üst solunum yolu enfeksiyonu şikâyetiyle başvuran vakaların yüzde 78,3’ünün İnfluenza A kaynaklı olduğunu söyledi.

Türkiye’de grip ve üst solunum yolu enfeksiyonları hızla yayılıyor. Sağlık kuruluşlarında yoğunluk artarken, uzmanlar, bu dönemde doğru teşhis ve tedavi için dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

HASTANELER TIKA BASA DOLDU

Soğuk havalarla birlikte Türkiye’de üst solunum yolu enfeksiyonları hızla yayıldı. Son iki ayda grip ve benzeri hastalıklarla hastanelere başvuran vakaların büyük çoğunluğu, Influenza A (domuz gribi) kaynaklı enfeksiyonlardan şikayetçi. Uzmanlar, hastaların doğru tedavi alabilmesi için, grip, domuz gribi ve Covid-19 gibi benzer belirtiler gösteren hastalıkların ayrımının önemine dikkat çekiyor.

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AŞI OLUN MASKE TAKIN

Gribin, soğuk algınlığı ve Covid-19 gibi hastalıklarla benzer belirtiler göstermesi, yanlış tedavilere yol açabiliyor. Uzmanlar, grip şüphesiyle başvuran kişilerin mutlaka sağlık kuruluşlarına danışması gerektiğini belirtiyor.

Ayrıca, grip aşısı olmak, hijyen kurallarına uymak, maske kullanmak ve bulundukları ortamları düzenli olarak havalandırmak, virüslerin yayılmasını engellemeye yardımcı olabilir.

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ENDİŞE YARATIYOR

Domuz gribi, 2009 yılında dünya çapında büyük bir salgına yol açmış, o günden beri mevsimsel grip etkenleri arasında yer almıştı. H1N1 virüsünün neden olduğu domuz gribi, yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrıları ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösteriyor.

Özellikle çocuklar, yaşlılar ve hamileler gibi yüksek risk grubundakiler, daha ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliyor.

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NEZLE HAFİF SEYREDİYOR

Nezle, rinovirüsler gibi virüslerden kaynaklanan, üst solunum yollarını etkileyen yaygın bir enfeksiyondur. Belirtileri genellikle burun tıkanıklığı, burun akıntısı, hafif baş ağrısı ve boğaz ağrısı ile sınırlıdır ve 7-10 gün içinde kendiliğinden iyileşir. Ancak antibiyotik tedavisi gerektirmez çünkü nezle, viral bir enfeksiyondur.

Hastalığın belirtileri konusunda yanlış bilgilere sahip olan bazı hastalar, doktor önerisi olmadan antibiyotik kullanmayı tercih edebiliyor. Ancak antibiyotikler, viral enfeksiyonlarda etkili değildir ve bu yanlış tedavi, hastalığın sürecini uzatabilir.

Grip belirtileri hızla şiddetlenebilir. Erken teşhis ve tedavi, komplikasyonların önüne geçilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, enfeksiyonun diğer bireylere bulaşmasını engellemek için hastaların izolasyon önlemlerine uyması önemlidir.

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