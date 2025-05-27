Hortum enkaza çevirdi! 13 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hortum enkaza çevirdi! 13 yaralı

Şili'nin güneyinde hortum etkili oldu. Çıkan hortumda 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (SENAPRED), ülkenin güneyindeki Puerto Varas şehrinde meydana gelen hortum nedeniyle 13 kişinin yaralandığını, 250 evde de hasar oluştuğunu duyurdu.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, hortumdan etkilenen Puerto Varas şehrini ziyaret etti. Boric, hükümetin evlerdeki hasarın değerlendirilmesini hızlandırmak için acil önlemler alacağını belirterek, "Çeşitli devlet kurumları, enkaz kaldırma çalışmalarında iş birliği yapıyor" dedi.

Hortum nedeniyle şehirde kırmızı alarm durumuna geçildiği, okulların da tatil edildiği kaydedildi.

Hortum enkaza çevirdi! 13 yaralı

Hortum enkaza çevirdi! 13 yaralı

Hortum enkaza çevirdi! 13 yaralı

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