Hortum felaketi can aldı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Kaynak: İHA
Hortum felaketi can aldı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

ABD'de meydana gelen hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.

ABD'nin orta ve güney kesimlerinde hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

ABD'nin Arkansas, Illinois, Indiana, Missouri ve Mississippi eyaletlerini şiddetli fırtına ve hortum vurdu. Elektrik hatları, ağaçlar, tren vagonları ve araçlar devrilirken, evlerin çatıları uçtu. Fırtınada savrulan molozlar ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Missouri Eyaleti Otoyol Devriyesi, 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer Arkansas'ta 4, Kentucky'de 4, Indiana'da ise 2 kişinin yaralandığını aktardı.

Texas'tan Ohio'ya, Kentucky'den Tennessee'ye kadar 23 milyondan fazla kişinin yaşadığı bölge için hortum uyarısında bulunulduğu belirtildi.

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