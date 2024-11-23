Hortum seraları uçurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodla uyardığı Antalya'nın doğu ilçelerinde dün etkisini gösteren sağanak yağış, hayatı adeta felç etti.

Yağışın yanında fırtına uyarısının da bulunduğu ilçelerden Serik'te dün akşam hortum çıktı. Ev ve seraların olduğu bölümden geçen hortum, üzerinden geçtiği naylon ve cam seralara zarar verdi.

Vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan hortumun o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Hortumun gittiği yönü takip eden çiftçiler, "Şu an bizim camın yanından geçecek" dediği anlar görüntülere yansıdı.