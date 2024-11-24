Hortumun verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyardığı Antalya'da özellikle dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi Valiliğin fırtına uyarısı yaptığı bölgelerden birisi olan Aksu ilçesinde akşam saatlerinde hortum meydana geldi.

Hortum, evler ve seraların bulunduğu alandan geçerek naylon ve cam seralara zarar verdi. Ağaçların yollara devrildiği, elektrik tellerinin koptuğu ve seraların kullanılamaz hale geldiği Kurşunlu Mahallesi'nde zararın gerçek yüzü gün ağarınca ortaya çıktı.

KAYMAKAM İNCELEME YAPTI

Çok sayıda seranın hortumun etkisiyle naylon ve camlarının kırılarak uçtuğu, demirlerinin ise zarar gördüğü gözlendi. Seralarda bulunan ve yakın zamanda hasat edilmeyi bekleyen tarım ürünleri ise kullanılamaz hale geldi. Hortum nedeniyle Kurşunlu Sağlık Ocağı'nın da çatısı uçarken maddi hasar meydana geldi. Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, hortumun zarar verdiği bölgede incelemelerde bulundu. Kaymakam Şahin, ev ve seraları zarar gören vatandaşlarla görüşerek bilgi aldı.

"KENDİMİZİ ZOR ATTIK"

Serası hortum nedeniyle zarar gören çiftçilerden Osman Sargın, evde otururken bir uğultu duyduğunu ve her şeyin birkaç saniye içerisinde gerçekleştiğini belirterek, "Akşam 21 gibiydi. Kanepede otururken bir ses gelmeye başladı uğultu şeklinde. Yerimden kalkıp merdivene doğru yönlendiğimde sanki bomba atılmış şekilde sesler gelmeye başladı. Merdiven boşluğunu attık kendimizi, deprem mi oldu, ne oldu bilemedik. Birkaç saniyede oldu her şey, ben böyle bir şey görmedim. Allah daha beterini göstermesin. Gece çıktın olaydan sonra seralara görebildiğimiz kadarıyla baktık. Sera diye bir şey kalmamış" dedi.

Sera içerisinde hasadı gelmiş ürünlerin bulunduğunu ve kullanılamaz hale geldiğini belirten Sargın, "İçindeki mahsullere mi acıyalım, yıkılan seralara mı. Hiç satılmadık sebzeler vardı bunun içinde hasadı gelmiş. Evin içi haşat, komple yıkıldı, pencereler patladı. Çift cam kırıldı, çatı uçtu. Anlatılacak gibi değil. Güneş enerji panelleri vardı, hepsini söktü. Çiftçinin hali vahim. Devletin el atması lazım, yoksu biz bu çiftçilikten vazgeçeceğiz. Devlet bize sahip çıkmazsa biz bu işi yapamayız. Hurdacıyı çağırıp her şeyi satıp bizde aylıklı bir yerde çalışmayı düşünüyoruz" dedi.

"KIYAMET KOPUYOR SANDIM"

Hortum ve frtınanın zarar verdiği evlerden birisinde yaşayan Nezahat Sargın isimli kadın ise evin kapısını açması ile birlikte camın patladığını belirterek, "Kapıyı açmamla birlikte cam kırıkları üzerine geldi. Kıyamet kopuyor sandım. Bir oraya, bir buraya kaçtım. En son odaya kendimi zor attım. Canımı orda kurtardım. Ağacımız, seralarımız yerle bir oldu. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Pencereyi açıp sandalye koyup çıktım dışarı, oğluna aramaya başladım. O da kendini evin içine atmış, kurtarmış kendini. Seraya girseymiş. O da ölürdü. Ne kadar ağaç varsa yıkılmış" ifadelerini kullandı.

"Uğultu duyduk evimiz sallanmaya başladı, çocuklarımla kanepenin arkasına saklandık"

Uğultuyla beraber çocuklarıyla kanepenin arkasına saklandıklarını kaydeden Saliye Öcal ise "Dün akşam 20.15 sıralarında yağmur ve ardından hortum geldi. Uğultu duyduk evimiz sallanmaya başladı. Çok korktuk kanepenin arkasına çocuklarımla birlikte yattım. Evimin üstünü bir anda aldı gitti hortum. Allahtan çocuklarıma ve canımıza bir şey olmadı. Arkada ki seramız zarar gördü. Ortalık sakinleşince görümceme sığındık. Sonra babamın yanına gittik. Ailemiz destek oldu" dedi.

Evinin tamamen kullanılmaz hale geldiğini belirten Öcal, "Evimiz, eşyalarımız hiçbir şeyimiz kalmadı. Çocuklarımın sağ kurtulduğuna şükrediyorum. Odalarım, mutfağım hiçbir eşyam kalmadı her şeyimiz gitti. Geceyi babada geçirdik. Kiralık ev arıyoruz. Üreticiyim, seramızdan da hortum geçti" şeklinde konuştu.

"ARABAMIN GARAJINI HORTUM NEREYE GÖTÜRDÜ BİLMİYORUM"

Bölgede serası bulunan kadın üretici Seçil Çetindarı gece yaşanan olayı göz yaşları içinde anlattı: "Ağustos ayından bu yana emek çekiyorum. İlk hasadımı daha dün yaptım, toplamaya başladım. Akşam böyle oldu. Seram, garajım, arabam zarar gördü. Hepsi gitti. Elimde hiçbir şey kalmadı. Hortum geçerken evdeydim. Bir uğultu koptu. Bir çıktım sera, arabam hepsi gitmiş. Bugün hasat edecektim. 3 dekar alanımın hepsi ziyan oldu."

GARAJ ORTADA YOK

Arabasının garajını hortumun alıp başka yere attığını ifade eden Çetindarı, "Arabamın garajı bile gitti. Garajımın nereye gittiğini bilmiyorum. Hortum vurmuş garajımın demirleri bile yok nereye attığı belli değil. Motosikletim ve arabam büyük hasar gördü. Geceyi muhtarın evinde geçirdik. Eve giremiyoruz. Ne yapacağız bilmiyorum" dedi.

SAĞLIK OCAĞI ZARAR GÖRDÜ

Bölgede bulunan sağlık ocağı da hortumdan nasibini aldı. Sera demirlerinin camlarını kırdığı Sağlık Ocağı kullanılamaz hale geldi. Bölgede kayınpederinin serası bulunan Fatih Mahalle Muhtarı İbrahim Baki Gülcü şunları söyledi: "Yaklaşık 6 dönüm alanda kayınpederimin serasını aldı götürdü. Sezon bitti. Bunlar sökülüp yeniden yapılacak. Bu sene zarar gören çiftçiler perişan oldu".