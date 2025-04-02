Horus’un gözü’nün bilinmeyen yüzü! Gizemli sembolün şifresi çözüldü

Antik Mısır’ın derinliklerinden günümüze uzanan en çarpıcı sembollerden biri olan Horus’un Gözü, tarih boyunca gizemini korudu. Bu eşsiz işaret, zengin mitolojik geçmişi ve bilimsel katmanlarıyla hem arkeologların hem de tarihçilerin ilgisini çekti.

Eski Mısır medeniyetinin kültürel mirasının bir parçası olarak, Horus’un Gözü’nün anlamı ve etkisi, yapılan araştırmalarla daha da aydınlandı.

Horus’un Gözü, Antik Mısır mitolojisinde gök tanrısı Horus ile özdeşleşmişti.

Efsaneye göre, Horus’un amcası Set ile giriştiği mücadelede gözlerinden birini kaybettiği, ardından bilgelik tanrısı Thoth’un bu gözü sihirle onardığı anlatılmıştı. Bu olay, sembolün koruma, iyileşme ve yenilenme ile ilişkilendirilmesine yol açtı.

Wisconsin Üniversitesi’nden din bilimci Catherine Beyer, sembolün yalnızca mitolojik bir anlam taşımadığını, aynı zamanda Antik Mısır toplumunda pratik bir işlevi olduğunu belirtti. Beyer, “Horus’un Gözü, hem yaşayanları hem de ölüleri korumak için muska olarak kullanıldı. Bu, Mısırlıların spiritüel ve fiziksel dünyayı birleştirme yeteneğini gösteriyor” dedi.

Bilimsel araştırmalar, Horus’un Gözü’nün matematiksel bir derinlik barındırdığını da ortaya koydu. Londra Üniversitesi’nden matematik tarihçisi Dr. Eleanor Robson, sembolün altı parçasının eski Mısır’da ölçü birimi olarak kullanıldığını ifade etti.

Robson’a göre, gözün her bir bölümü bir kesri temsil ediyordu: sağ taraf 1/2, göz bebeği 1/4, kaş 1/8, sol taraf 1/16, kavisli kuyruk 1/32 ve gözyaşı damlası 1/64. Bu kesirlerin toplamı 63/64’e ulaşıyor, eksik kalan 1/64’ün ise Thoth’un sihirli müdahalesini simgelediği düşünülüyordu.

Robson, “Bu, Antik Mısır’ın matematiksel bilgisinin ne kadar ileri olduğunu kanıtlıyor. Horus’un Gözü, sadece bir sembol değil, aynı zamanda bir hesaplama aracıydı” diye ekledi.

Sembolün nörolojik bağlantıları da dikkat çekti. ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden nörolog Dr. Michael Persinger, Horus’un Gözü’nün şeklinin insan beynindeki bazı yapılarla benzerlik gösterdiğini savundu.

Persinger, “Gözün kavisli kuyruğu beyin sapını, kaş kısmı ise talamusu andırıyor. Bu benzerlik, Mısırlıların beyin anatomisi hakkında sandığımızdan daha fazla bilgiye sahip olabileceğini düşündürüyor” açıklamasında bulundu. Ancak bu teori, henüz kesin kanıtlarla desteklenmemişti ve bilim dünyasında tartışma oluşturdu.

Horus’un Gözü’nün etkisi, Antik Mısır sınırlarını aşarak günümüze kadar ulaştı. Akdeniz ülkelerinde balıkçıların teknelerine bu sembolü çizdiği, kötü enerjilerden korunmak için mücevher olarak kullandığı biliniyordu.

Popüler kültürde de sıkça yer bulan sembol, modern dekorasyonda, örneğin metal tablo tasarımlarında, mistik bir atmosfer katmak için tercih edildi.

Türkiye’de de bu sembolün izlerine, özellikle nazar boncuğu geleneğinde rastlandığı öne sürüldü.

Oxford Üniversitesi’nden Mısırbilimci Prof. John Baines, Horus’un Gözü’nün evrensel bir çekiciliğe sahip olduğunu vurguladı. Baines, “Bu sembol, hem dini hem de bilimsel bir miras olarak, insanlığın ortak hafızasında yer edindi. Günümüzde bile gücüne olan inanç devam ediyor” şeklinde konuştu.

Horus’un Gözü, Antik Mısır’ın gizemli dünyasından günümüze uzanan bir köprü gibiydi. Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu sembolün sadece bir mitolojik figür olmadığını, aynı zamanda matematiksel ve anatomik bir bilgelik taşıdığını gösterdi.

Tarihin tozlu sayfalarından sıyrılıp modern dünyaya ulaşan bu ikonik işaret, insanlığın geçmişle bağını bir kez daha gözler önüne serdi.