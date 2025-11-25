Çiçeği burnunda bir tiyatro topluluğu daha kültür sanat hayatımıza katıldı.

Sanat yolculuğuna “oldies but goldies” yaklaşımı ile (altın değerinde bir klasik) ilk adımını atan topluluk, kalabalık kadrolu, gösterişli bir yapımla İstanbullu sanatseverlere merhaba dedi.

13 Ekim 2025 tarihinde, Fişekhane'de sanatseverlerle ilk kez buluşan John Steinbeck’in ölümsüz yapıtı “Fareler ve İnsanlar”, Gösteri İstanbul (GİST) etiketi altında sezon içerisinde izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

Oyunu, 16 Kasım 2025 Pazar günü, Fişekhane Ana Sahne’de gerçekleştirilen gösterimde, özel bir davetle izleme fırsatı yakaladım. Yapım hakkında zorunlu bir ön bilgilendirme paylaşmak istiyorum. Zira taşıdığı benzer özellikler nedeniyle önemli.

“Fareler ve İnsanlar”, 2015-2016 sezonunda Kocaeli BB Şehir Tiyatroları tarafından sahnelendi.

Hatta, yapımın yönetmenliğini, Şehir Tiyatroları’nın hali hazırda genel sanat yönetmeni olan Aydın Sigalı üstlenmişti. Başrollerinde ise Erdem Irmak (George Milton) ve Volkan Dinç (Lennie Small) rol almıştı. Oyun, kurum çatısı altında sekiz sezon boyunca da kapalı gişe sahnelendi.

Doğal olarak, daha önce de üç farklı oyununu İstanbul’da sahnelemiş olan Kocaeli BB Şehir Tiyatroları’nın, bu yapımı da turne amaçlı İstanbul’a getirdiklerine dair bir algı oluştu zihnimde.

Tabii bu noktada, topluluğun tanıtım ve medya iletişimi konusunda, eksik bir tanıtım faaliyeti yönettiğini söylemek mümkün.

İşin aslı; alkışlar arasında Kocaeli BB Şehir Tiyatroları’na veda eden oyun, artık özel bir oluşumun ilk yapımı olarak İstanbul ve planlanmış Türkiye turnesi ile geniş kitlelere ulaşmak üzere yola çıkmış durumda. 10 kişilik oyuncu kadrosunda, iki ana karakter hariç yenilenmiş bir oyuncu grubu bulunan yapım, reji ve tasarımda da mevcut künyesini koruyor.

Hali hazırda bir “reprise” (yeniden sahneleme) olduğu için reji, tasarım ve müzikler için söylenecek her söz tekrara düşmekten öteye geçmeyecek. Oyunun alkışı ve başarısı sekiz yıldır ortada. Rüştünü ispat etmiş bir reji, oyunun ruhu ile birbirine karışmış tasarım göz doldurmaya devam ediyor.

İki perde ve 130 dakika gibi günümüz izleme alışkanlıklarını zorlayan yapım oldukça ayrıntılı ve akıcı.

İzleyici koltuğunda oturan biri olarak, yapımın öne çıkanlar listesinde;

- Özellikle, Lennie karakterine hayat veren Volkan Dinç’in karaktere kazandırdığı derinlik, bugüne kadar izlediğim en başarılı yorum.

- Oyuncu kadrosuna iyi ki dahil edilmiş olan ve Candy karakterini canlandıran usta oyuncu Erkan Taşdöğen’i izlemek bence büyük bir keyif. Sırf bu keyif için bile oyun, izleme listesine eklenebilir.

- Afrika kökenli olan Crooks karakteri için gerçekten de Afrikalı genlere sahip bir oyuncunun (Muzaffer Aksoy) kadroya dahil edilmesi ilginç bir başka ayrıntı.

- Candy'nin Dolores isimli yaşlı köpeğini ise gerçek bir köpek oyuncu olan Şebo canlandırıyor.

- Yaklaşık 34 kişilik sahne arkası ve yaratıcı ekibin görev aldığı açıklanan oyun, topluluğun büyük ölçekli yapımlarla yola devam edeceğinin izlerini ortaya koyuyor.

Oyuna katkı sağlamak adına; 130 dakika gibi uzun soluklu bu yapımda final sahnesinin oyunun geneline göre zayıf kaldığını, Curley karakterinin ise patlamaya hazır saatli bir bomba değil de, kendini beğenmiş sinsi bir karakter olduğunu, Gösteri İstanbul’un öneri kutusuna bırakmak isterim.

Başrollerde Erdem Irmak, Volkan Dinç ve Erkan Taşdöğen’in yer aldığı yapımda, toplam 10 kişilik oyuncu kadrosu sahne alıyor. Ana karakterlere; Erkan Taşdöğen, Onursal Yıldırım, Koray Onur, Muzaffer Aksoy, Büşra Özdemir, Yusuf Sırma, Ömer Murat Kirasli ve köpek oyuncu Şebo eşlik ediyor.

Gösteri İstanbul (GİST), ilk yapımlarında gösterdikleri incelikli ayrıntılarla, umut vaat ediyor.

Bir sonraki projelerini merakla beklerken, henüz izlememiş olan izleyiciler için bu ilk yapım, iyi bir tanışma fırsatı.

Daha önce, adını duymak dışında Steinbeck’in masalsı yapıtı ile henüz tanışmamış olanlar için oyunun konusunu paylaşmak isterim.

Fareler ve İnsanlar, 1930’ların Amerika'sında, Büyük Buhran döneminde geçen dostluk ve hayal arasında geçen bir hikâye. Oyun, zekâ seviyesi düşük ama fiziksel olarak çok güçlü olan Lennie ile onun yol arkadaşı olan George’un beraber çalışarak kendi topraklarına sahip olma hayaliyle çıktıkları yolculuğu konu almaktadır. Lennie’nin masum ama tehlikeli güçsüzlüğü ile George’un koruyucu tavrı arasında gelişen dostluk, insan olmanın kırılganlığını derin bir şekilde hissettiriyor.

Göçebe olarak yaşayan Lennie ve George, farklı çiftliklerde yaşayarak geçimlerini sürdürmeye ve yaşam mücadelesi vermeye çalışmaktadır. Lennie ve George, geçici olarak iş buldukları her çiftlikte kendi hayallerini kurar ve bu hayallere kapılırlar ancak Lennie’nin istemeden sebep olduğu bir olay, bu hayalin trajik bir biçimde sonlanmasına neden olur.

**