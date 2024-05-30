Hoşlandığı çocuk çirkin diye hüngür hüngür ağladı

Geçtiğimiz yıl Zeynep isimli TikTok kullanıcısı kızın viral olan videosu tekrar gündemde.

Çektiği videoda hoşlandığı gencin çirkin olması nedeniyle hüngür hüngür ağlayan TikTok fenomeni Zeynep, “Ben bile kendimi anlamıyorum. Neden ağladığım bilmiyorum. 14 aydır takılı kaldığım çocuk var. Bana diyorlar ki 'Zeynep, bize 100 tane en son bu çocuğu söylerim. Neden ondan hoşlanıyorum? O kadar çirkin ki... Çok çirkin gerçekten" diyerek herkesi şaşırtmıştı.

Aradan geçen bir yılda görüntüler tekrar gündeme girdi ve yine kullanıcılar tarafından mesaj yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya kullanıcıları “Bu kadar çirkinse bırak o zaman”, “Sanki sen çok güzelsin”, “Dünya yanıyor bu kız neye ağlıyor” gibi yorumlar yaptı.