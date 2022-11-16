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Hostese taciz iddiası uçağa acil iniş yaptırdı

İngiltere-İspanya uçuşunda, uçaktaki hosteslerden birine cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen bir İngiliz vatandaşı tutuklandı. Uçak Fransa’nın Nantes kentine acil iniş yaptı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 12:05
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Hostese taciz iddiası uçağa acil iniş yaptırdı

Hostese taciz iddiası uçağa acil iniş yaptırdı
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Tele1'de yer alan habere göre, İngiltere’nin Leeds kentinden, İspanya’nın Alicante kentine sefer yapan Jet2 firmasına ait bir uçak, 66 yaşında olduğu ve “aşırı sarhoş” olduğu belirtilen bir adamın hostesi taciz etmesinin ardından Fransa’nın Nantes kentine acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Fransız sınır güçleri, kadının şikâyette bulunduğunu ve adamın Cumartesi günkü olaydan sonra tutuklandığını duyurdu.

Suçlu, suçunu savcı Renaud Gaudeul’e itiraf etti. Gaudeul, “Sınır polisine teslim edildiğinde ciddi şekilde sarhoş durumdaydı” dedi.

Sarhoş yolcu, kabin ekibi yiyecek ve içecek dağıtırken elini görevlinin eteğinin altına sokmakla suçlanıyor.

The Sun’da yer alan habere göre, cinsel saldırı zanlısı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 13 Aralık’taki mahkemeye çıkması bekleniyor.

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