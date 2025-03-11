Hot Wheels Monster Trucks Live İstanbul'a geliyor!

Hot Wheels Monster Trucks Live'ın 2025 yılına özel olarak hayata geçirdiği Glow-N-Fire teması, klasik Hot Wheels heyecanına ateş temasıyla bambaşka bir atmosfer katıyor. Hot Wheels Monster Trucks Live: Glow-N-Fire, Family Entertainment Live tarafından hayata geçirilen ve Hot Wheels Monster Truck'larını gerçek arenaya taşıyan bir gösteri sunuyor. Mega Wrex, Tiger Shark, HW 5-Alarm, Bone Shaker, Bigfoot® ve Gunkster gibi efsanevi araçlara bu yıl fosil öfkesiyle sahneye çıkacak yeni Skelesaurus da ekleniyor.

İZLEYİCİLERİ ADRENALİN DOLU BİR MACERA BEKLİYOR

Gösteri bununla da sınırlı kalmıyor; dönüşebilen robotun özel performansı ve Hot Wheels Monster Trucks Live Freestyle Motocross ekibinin nefes kesen akrobasi gösterileri izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşatacak. Ayrıca, tüm etkinliklerde çocuklara özel bilet seçenekleri de sunulacak. Eğlence hayranları için gösteri başlamadan önce başlayacak. Her etkinlikten 2,5 saat önce düzenlenecek Ön Gösteri Partisi, ziyaretçilere arenanın zeminine inerek devasa Monster Truck'ları yakından görme ve etkileyici tasarımlarını keşfetme fırsatı sunacak. Ayrıca, katılımcılar favori sürücülerle tanışıp onlardan imza alma şansına da sahip olacak.

Hot Wheels Monster Trucks Live, Pre-Show Legends Backstage VIP bilet kategorisiyle de Hot Wheels hayranlarının anılarında hep taze kalacak bir deneyim vadediyor. Bu özel sahne arkası turunda, Hot Wheels Monster Trucks Live sunucularının rehberliğinde Monster Truck'ları yakından inceleme, gösterinin hazırlık sürecini keşfetme ve VIP Hot Wheels Monster Trucks Live Resmi Hatıra Paketi'ne sahip olma fırsatı sunuluyor. Ayrıca VIP bilet sahiplerinin Ön Gösteri Partisi'ne de özel erişim hakkı bulunuyor. Biletler biletix.com üzerinden satışa sunuluyor.

​​​​​​​​​​​​​​GÖSTERİ TARİHLERİ:

3 Mayıs Cumartesi - 12.30

3 Mayıs Cumartesi - 19.30

4 Mayıs Pazar - 12.30

4 Mayıs Pazar - 19.30