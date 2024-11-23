Houston, Alperen ile 28 sayı fark attı

Kaynak: Haber Merkezi
Houston, Alperen ile 28 sayı fark attı

NBA’de Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, Portland Trail Blazers’ı konuk etti. Rockets, rakibini 28 farkla mağlup ederken milli oyuncu 14 sayı ile galibiyete katkı verdi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Rockets, konuk ettiği Blazers'ı 28 sayı farkla 116-88 mağlup etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün, 14 sayı, 8 ribaunt ve 3 asist ve 1 top çalmayla galibiyete katkı sağladı. Rockets'ta Dillon Brooks, 28 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

DALLAS, DENVER’I MAĞLUP ETTİ

Öte yandan Dallas Mavericks, deplasmanda Denver Nuggets'ı 123-120 mağlup etti. Mavericks'te Naji Marshall 26 sayı ile NBA kariyer rekoru kırarken, PJ Washington ise 22 sayı ve 13 ribauntla oynadı.

Karşılaşmada süre alamayan Mavericks oyuncusu Luka Doncic'in sağ bileğindeki burkulmadan dolayı en az 4 maç daha takımdan ayrı kalması bekleniyor.

Nuggets'ta ise Nikola Jokic, 33 sayı, 17 ribaunt, 10 asist ile "triple-double" yapmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

NBA’de gecenin maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 113-98

Washington Wizards-Boston Celtics: 96-108

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 108-112

Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 136-122

Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 116-88

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 129-117

Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 120-123

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 104-88

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