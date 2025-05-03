Houston Rockets, Alperen ile seriyi 7’nci maça taşıdı

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Houston Rockets, Alperen ile seriyi 7’nci maça taşıdı

NBA play off mücadelesinde Alperen Şengün’ün takımı Houston Rockets, Golden State Warriors’u mağlup ederek seriyi 7’nci maça taşıdı. Milli oyuncu kritik maçı 21 sayı, 14 ribaund ve 6 asistle tamamladı.

NBA Batı Konferansı Play-Off serisi altıncı maçında Golden State Warriors ile Houston Rockets karşı karşıya geldi. Chase Center'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Rockets, 115-107'lik skorla kazandı.

Houston Rockets forması giyen milli oyuncumuz Alperen Şengün, 21 sayı 14 ribaund ve 6 asist ile takımının yıldızı oldu. Fred Vanvellet 29 sayı 8 ribaund 8 asist, Steven Adams 17 sayı 5 ribaund, Amen Thompson 14 sayı 7 ribaund ile oynadı.

Golden State Warriors'ta Stephen Curry 29 sayı 7 ribaund, Jimmy Butler 27 sayı 9 ribaund 8 asist ile mücadele etti.

İki takım arasında Batı yarı finaline çıkacak 7. ve son maç 5 Mayıs pazarı pazartesiye bağlayacan gece 03.30'da oynanacak.

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