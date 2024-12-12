Houston Rockets, Alperen Şengün ile yarı finale yükseldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Houston Rockets, Alperen Şengün ile yarı finale yükseldi

NBA’de Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, Golden State Warriors’u 91-90 mağlup ederek NBA Kupası’nda yarı finale yükseldi. Milli basketbolcu galibiyete 26 sayı, 11 ribaund ve 5 asistle katkı verdi.

Houston Rockets, milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün 26 sayı, 11 ribaund ve 5 asistlik performansıyla Golden State Warriors'ı 91-90 mağlup ederek, Las Vegas'ta oynanacak NBA Kupası yarı finallerine gitmeye hak kazandı.

Jalen Green'in bitime 3,5 saniye kala iki serbest atış isabeti bulmasıyla Houston, Warriors'a karşı 15 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı ve 20 Şubat 2020'den bu yana ekibe karşı ilk galibiyetini aldı.

Jabari Smith Jr. 15 sayı kaydederken, Green 12 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle, Amen Thompson ise 10 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle maçı tamamladı.

Rockets, Salı gecesi diğer Batı çeyrek final maçında Dallas Mavericks'i yenen Oklahoma City Thunder ile bu Cumartesi günü yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Warriors ise Pazar günü Mavericks'e karşı oynayacağı karşılaşmayla normal sezon maçlarına geri dönecek.

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