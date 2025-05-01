Houston Rockets seriyi uzattı: İşte Alperen’in performansı

Batı Konferansı play-off serisinin 5. maçında Houston Rockets ile Golden State Warriors karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Rockets, beş oyuncusunun çift haneleri yakaladığı maçı farklı kazanıp seriye tutundu. Rockets sahadan 131-116 galip ayrılıp seriyi 6. maça taşıdı ve durum 3-2'ye geldi.

Rockets'ta Fred Van Vleet 26 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldı. Amen Thompson 25, Dillon Brooks 24 ve Jalen Green 11 sayıyla oynadı.

Alperen Şengün ise triple-double'a yaklaştığı maçta Rockets adına 15 sayıyla oynarken galibiyete 9 ribaunt ve 9 asistle katkı sağladı.

Golden State Warrirs'ta Moses Moody 25 sayıyla takımınn en skorer oyuncusu oldu. Warriros'ta yıldız isimler Stephen Curry ve Jimmy Butler kötü bir performansla maçı tamamladı. Butler 8 sayıda kalırken Curry 13 sayı kaydetti.