ABD Basketbol Ligi (NBA) mücadelesinde milli oyuncu Alperen Şengün'ün de forma giydiği Houston Rockets, Brooklyn Nets'le karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 137-109 kazanan Houston Rockets, üçüncü maçında ilk galibiyetini aldı.
Alperen Şengün maçı 21 sayı, 6 asist ve 6 ribauntla tamamladı. Sezona iyi başlayan Şengün, Oklahoma City Thunder mücadelesinde 39 sayı, Detroit Pistons maçında ise 17 sayı üretmişti.
Rockets'ta Tari Eason 22 sayı, Kevin Durant 19 sayıyla oynadı. Brooklyn’de Terance Mann'in 21 sayısı ve Day'Ron Sharpe'in 17 sayı, 12 ribauntla "double-double"lık performansı galibiyete yetmedi.