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HP BIOS tuşu nedir? HP BIOS tuşu ne işe yarar?

Bilgisayarın ayrılmaz bir parçası olan BIOS tuşu, farklı bilgisayar model ve markalarında değişiklik gösterebilmektedir. Bilgisayar kullanıcıları HP BIOS tuşunun ne işe yaradığını araştırıyor. Peki, HP BIOS tuşu nedir? HP BIOS tuşu ne işe yarar?

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 15:00
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HP BIOS tuşu nedir? HP BIOS tuşu ne işe yarar?

HP BIOS tuşu nedir? HP BIOS tuşu ne işe yarar?
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Bilgisayarın ana kartı üzerinde bulunan BIOSa ulaşmak, bilgisayar marka ve modellerinde farklı kısa yollar ile sağlanabiliyor. Kullanıcılar HP BIOUS tuşunu araştırıyor. Peki, HP BIOS tuşu nedir? HP BIOS tuşu ne işe yarar?

HP BIOS TUŞU NEDİR?

Bilgisayarın ana kartı üzerinde olan ve her başlatıldığında bilgisayar içinde yer alan ekipmanların hem gücünü hem de performanslarını kontrol eden BIOS, bu görevleri sebebiyle bilgisayarların ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir.

Bilgisayar kullanıcıları kimi zaman bir güncellemeyi gerçekleştirmek için kimi zaman da bir donanımın ayarlarını değiştirmek için BIOS ayarlarına girmeye gerek duyarlar.

HP BIOS TUŞU HANGİSİDİR?

HP marka bilgisayarlarda yaşanan herhangi bir sorunu düzeltmek ya da bilgisayara format atmak için kullanılan kısa yol tuşu F10dur. Bilgisayar açıldığında ya da yeniden başlatıldığında, marka logosu henüz ekrana gelmeden önce F10 tuşuna basılması halinde, BIOS ayarları menüsüne kolaylıkla ulaşılabilmektedir.

HP LAPTOP BIOS GİRMEK İÇİN HANGİ TUŞA BASILMALIDIR?

Tıpkı, HP marka masa üstü bilgisayarlarda olduğu gibi HP laptoplarda da BIOS ayarlarına girebilmek için F10 tuşu kullanılmaktadır. HP marka laptop ve dizüstü bilgisayarlarda BIOS ayarlarına ulaşmanın adımları ise şu şekildedir:

Bilgisayarınızı açın ve yeniden başlatın.

BIOS ayarlarına girmek için ekranda herhangi bir logo ya da yazı yokken F10 tuşuna basın.

Gelen BIOS ekranında önyükleme kısmına gidin.

Dizüstü bilgisayarlar için Depolama sekmesi üzerinden Önyükleme Seçenekleri öğesini seçin.

Masaüstü bilgisayarlar için Sistem Yapılandırması sekmesi üzerinden Önyükleme Seçenekleri öğesini seçin.

Gerekli ve ihtiyaç duyduğunuz ayarlarınızı yaptıktan sonra kayıt edin ve kapatın.

WINDOWS 10 HP BIOS TUŞU NEDİR?

Windows 10 işletim sistemi yüklü olan HP marka bilgisayarınızda BIOS ayarlarına ulaşabilmek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir.

Bilgisayarınızı açın ya da yeniden başlatın.

Başlangıç esnasında, ekrana henüz bir yazı ya da logo gelmeden önce F10 tuşuna basın.

Eğer BIOS ayarlarınızı UEFI BIOSa yükseltiyseniz;

Bilgisayarınızdan Windows Ayarlar sayfasını açın.

Açtığınız sayfa üzerinde yer alan Sorun Gider seçeneğini seçin.

Gelişmiş Seçenekler öğesi altındaki UEFI Ürün Yazılım Ayarları sekmesini seçin.

Gelişmiş Başlangıç Seçeneği altındaki Şimdi Yeniden Başlat öğesini seçin.

Bilgisayarınız yeniden başladığında UEFI BİOS ayarları ekranınıza gelecektir.

WINDOWS 11 BIOS TUŞU NEDİR?

Windows 11 işletim sistemi yüklü olan HP marka bilgisayarınızda BIOS ayarlarına girebilmek için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

Bilgisayarınızı açın ya da yeniden başlatın.

Bilgisayarınız açılırken ve henüz ekran boşken F10 tuşuna basın.

Ya da;

Bilgisayarınız açıkken Windows Ayarlar sayfasını açın.

Bu sekme üzerinden Sistem Sayfası ögesine tıklayın.

Kurtarma Seçeneği öğesini seçin.

Gelişmiş Başlangıç sekmesi içinde yer alan Şimdi Yeniden Başlat seçeneğini seçin.

Bilgisayarınız yeniden başladığında BIOS ayarları ekranınıza gelecektir.

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