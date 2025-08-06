HPV aşısıyla kanser riskine son! Erkek ve kadın için ortak çözüm

Human Papilloma Virüsü (HPV), cinsel yolla bulaşan en yaygın enfeksiyonlardan biri olarak dünya genelinde milyonlarca insanı etkiledi.

Rahim ağzı kanserinin neredeyse tamamından sorumlu olan bu virüs, aynı zamanda erkeklerde penis, anüs ve baş-boyun kanserleri gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Ancak bilim dünyası, HPV aşısının hem erkekleri hem de kadınları bu tehlikelerden koruduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, cinsel aktivite öncesinde yapılan aşılama ile kanser riskinin yüzde 90’a varan oranlarda azalabileceğini belirtti.

BİLİMSEL VERİLERLE HPV AŞISININ GÜCÜ

İngiltere’de Queen Mary Üniversitesi’nde yapılan ve British Medical Journal’da yayımlanan bir araştırma, HPV aşısının rahim ağzı kanseri vakalarını yüzde 90 oranında azalttığını kanıtladı.

Çalışmanın baş araştırmacısı Prof. Dr. Peter Sasieni, “HPV aşısı, özellikle 12-13 yaşlarında uygulandığında, rahim ağzı kanserini neredeyse tamamen ortadan kaldırabilecek bir potansiyele sahip. Bu, halk sağlığı açısından devrim niteliğinde bir adım” dedi.

Araştırma, aşının yalnızca kadınlarda değil, erkeklerde de penis ve baş-boyun kanserlerine karşı etkili olduğunu gösterdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, dünya genelinde 604 bin kadına rahim ağzı kanseri teşhisi konurken, bu hastalıktan 342 bin kadın hayatını kaybetti.

Ölümlerin yüzde 90’ı düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleşti. WHO, HPV aşısının 9-14 yaş arası kız ve erkek çocuklara cinsel aktivite başlamadan önce yapılmasını önerdi.

Aşının, yüksek riskli HPV tiplerine (özellikle Tip 16 ve 18) karşı en az 10 yıl koruma sağladığı biliniyor, ancak uzmanlar bu korumanın daha uzun sürebileceğini düşünüyor.

ERKEKLER DE RİSK ALTINDA

HPV’nin yalnızca kadınları etkilediği yönündeki yanlış algı, erkeklerin aşılanma oranlarını olumsuz etkiledi. Ancak bilimsel veriler, erkeklerin de HPV’den kaynaklanan ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu gösterdi.

ABD’deki Ohio Eyalet Üniversitesi Kapsamlı Kanser Merkezi’nde nüfus bilimleri araştırmacısı olan Dr. Electra Paskett, “Erkekler, HPV’nin ‘rezervuarı’ olarak kabul ediliyor ve virüsü partnerlerine bulaştırabiliyor. Erkeklerin aşılanması, virüsün toplumdaki yayılımını durdurmada kritik bir rol oynuyor” dedi.

Amerikan Klinik Onkoloji Derneği toplantısında sunulan veriler, HPV’nin genç erkeklerde baş ve boyun kanserlerini 2001-2017 yılları arasında beş kat artırdığını ortaya koydu.

Jinekolojik Onkoloji Uzmanları, HPV enfeksiyonunun Türkiye’de kadınlarda yüzde 85, erkeklerde ise yüzde 91 oranında görüldüğünü belirterek, “Bu kadar yüksek bir bulaşma oranıyla karşı karşıyayız. HPV aşısının ulusal aşı programına dahil edilmesi, hem bireysel hem de toplumsal sağlık için bir zorunluluk” dedi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 11-12 yaşlarındaki çocuklara iki doz, 15 yaş üstü bireylere ise üç doz aşı öneriyor. Türkiye’de kullanılan aşılar arasında ikili (HPV Tip 16 ve 18’e karşı), dörtlü (HPV Tip 6, 11, 16, 18’e karşı) ve dokuzlu (HPV Tip 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58’e karşı) aşılar bulundu. Dokuzlu aşı, genital siğiller ve kanser riskine karşı en kapsamlı korumayı sağladı.

Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi’nden tıbbi onkolog Dr. David Pfister, HPV kaynaklı baş ve boyun kanserlerinin yıllar sonra ortaya çıkabileceğini vurguladı:

“HPV ile enfekte olan bireylerde kanser riski, virüsün alınmasından yıllar sonra bile artabilir. Bu nedenle erken yaşta aşılama, uzun vadeli bir koruma sağlıyor.”