HPV hastalığına karşı yerli üretim aşı hazırlık aşamasında

Hem kadınlarda, hem erkeklerde yaygın olan enfeksiyon ve bazı kanserlere yol açan HPV (Human Papilloma) cinsel yolla bulaşarak rahim ağzı kanseri, gırtlak kanseri gibi ciddi hastalıklara neden olabiliyor. 2006 yılında HPV'ye karşı geliştirilen aşı, günümüzde HPV'nin en yaygın görülen 9 tipine karşı etkin koruma sağlıyor. HPV aşısını rutin aşılama programına dahil eden ülkelerde, virüse bağlı olarak görülen hastalıklarda ciddi azalma tespit edildi. Türkiye'de de virüsün en çok görülen 2 tipine karşı geliştirilecek aşının bu sene sonundan itibaren aşılama programına alınarak, 13 yaşından itibaren ücretsiz uygulanacağı duyuruldu.

200'den fazla tipi tanımlanmış olan hastalığa ilişkin yerli üretim aşının hazırlık sürecinde olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, rahim ağzı kanserinin en önemli nedenlerinden biri olan HPV virüsüne karşı geliştirilecek bu aşının, toplum genelinde yaygınlaştırılması ve Sağlık Bakanlığı'nca HPV aşısının ücretsiz ve yerli üretim olmasının toplum sağlığı açısından son derece olumlu bir adım olarak nitelendirdi. Buyru konuya ilişkin, "HPV, vücutta çeşitli bölgelerde siğillere, rahim ağzı kanserine, gırtlak ve penis kanserine yol açabilen bir virüstür. Cinsel yolla bulaşır. Ancak koruyucu önlemler ve aşılama sayesinde bu hastalıkların neredeyse tamamı önlenebilir. HPV aşısı, yıllardır birçok ülkede ücretsiz olarak uygulanıyor. Ülkemizde ise şu an ücretli olarak yapılabiliyor. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın yerli üretim ve ücretsiz aşılama hedefi çok değerli bir gelişme" diye konuştu.

"9 YAŞINDAN 47 YAŞINA KADAR AŞILAMA MÜMKÜN"

Prof. Dr. Buyru, HPV aşısının 9 yaşından itibaren hem kız hem de erkek çocuklara uygulanabildiğini kaydederek, "Aşının, cinsel aktivite başlamadan önce yapılması, bağışıklık sisteminin daha güçlü yanıt vermesini sağlıyor. Aşı, 15 yaşından küçük bireylere iki doz, daha büyük bireylere ise üç doz olarak uygulanıyor. Başlangıçta sadece 27 yaşına kadar yapılması öneriliyordu, fakat artık 47 yaşa kadar uygulanabileceği ve bağışıklık sağlayabileceği kabul edildi. Aşının en önemli avantajı, virüsle temas etmeden önce yapıldığında yüzde yüze yakın koruma sağlaması. Bu nedenle toplum bazında uygulanabilirse tıpkı çiçek hastalığında olduğu gibi HPV de ortadan kaldırılabilir. Sağlık Bakanlığı'nın Aile Sağlığı Merkezlerinde ve KETEM'lerde yürüttüğü HPV taraması son derece değerli. Kadınlardan rahim ağzından örnek alınarak yapılan bu testte HPV tespit edilemezse, beş yıl boyunca yeniden test yapılmasına gerek kalmaz. Bu da hem hasta konforunu artırır hem de sağlık sistemine yükü azaltır. Rahim ağzı kanseri daha çok gelişmekte olan ülkelerde görülüyor. Bunun temel nedeni, tarama programlarının yeterince uygulanmaması. Türkiye'de hem aşı uygulamasının yaygınlaştırılması hem de taramaların artırılması ile bu hastalığı toplumdan tamamen silebiliriz" şeklinde konuştu.