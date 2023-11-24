Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast'ın cezaevinde çıkardığı olayın görüntüleri ortaya çıktı

Hrant Dink’i öldüren Ogün Samast'ın 2016'da cezaevinde çıkardığı olayın görüntüleri ortaya çıktı. Samast'ın cezaevinde memurlara meyve bıçağıyla saldırdığı görüntüler çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast'ın cezaevinde çıkardığı olayın görüntüleri ortaya çıktı

Ogün Samast 28 Kasım 2016’da Silivri Cezaevi’ndeki kaldığı hücrede çağrı butonuna bastı.

Samast sağlık raporu için ‘başmemur’ ile görüşmek istediğini söyledi. Gelen memur, başmemurun hemen gelemeyeceğini, bazı iş ve işlemlerini tamamladıktan sonra gelebileceğini ifade etti.

Ancak Samast, hemen gelmesinde ısrar etti ve bir süre sonra da elindeki bardağı fırlatarak kapı mazgalının camını kırıp olay çıkarmaya başladı. Ardından başmemur ve diğer infaz koruma memurları gelip Samast’ı sakinleştirmeye çalıştı.

CEZAEVİNDE MEYVE BIÇAĞIYLA MEMURLARA SALDIRDI

Samast daha da gerginleşerek memurlara meyve bıçağı ile saldırdı. Memurların müdahalesiyle etkisiz hale getirilen Samast, müşahede odasına götürüldü.

Bu odaya alınırken ayakkabıları ve kıyafetleri çıkarıldı. Burada yaklaşık 3 saat kaldıktan sonra da hücresine geri getirildi.

Memurlar bu olaydan dolayı Samast’tan şikâyetçi oldu ve Samast hakkında “silahlı tehdit”, “kasten yaralama”, “hakaret” ve “kamu malına zarar vermek” suçlarından dava açıldı. Cezaevindeki kamera kayıtları da bu dava dosyasına girdi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

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