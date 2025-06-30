Hristiyanlığın beşiğinde dualar yükseldi: Antakya’da tarihi buluşma!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Hristiyanlara ilk kez “Hristiyan” isminin verildiği tarihi mekânda gerçekleştirilen Evrensel Dua Programı, bu yıl da Antakya’daki Saint Pierre Kilisesi’nde geniş katılımla yapıldı.

Mehmet Burgaç-Hatay/YENİÇAĞ

Farklı ülkelerden din adamları, hacılar ve inanç temsilcilerinin buluştuğu etkinlikte, barış, kardeşlik ve birlikte yaşama kültürü vurgulandı.

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İnançlar arası diyalog ve hoşgörü mesajlarının öne çıktığı tören, kutsal ilahiler, dualar ve sembolik ritüellerle zenginleşti.

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Saint Pierre Kilisesi, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahip olup, ilk Hristiyan topluluğun burada bir araya geldiği kabul ediliyor.

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Bu nedenle her yıl Haziran sonunda yapılan dua etkinliği, yalnızca dini bir ritüel değil, aynı zamanda barışa ve kültürel mirasa sahip çıkmanın güçlü bir sembolü olarak görülüyor.

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