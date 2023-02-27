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Hristiyanlığın ilk gizli mabedi 'Marsyas Vadis'

Muğla’nın Yatağan ve Aydın'ın Çine ilçeleri sınırında yer alan Adnan Menderes Barajı'na 100 metre mesafedeki Marsyas Vadisi'nde Hristiyanların ilk gizli mabetlerinden olduğu ileri sürülen dev kaya görenlerin dikkatini çekiyor.

Galeri Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 23:20
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Hristiyanlığın ilk gizli mabedi 'Marsyas Vadis'

Kayanın üzerinde Hazreti İsa’nın yakalanması, çarmıha gerilmesi, Hz. Meryem ve azizler, Hz. İsa ve çocukların resimlerinin yer aldığı renkli figürler bulunuyor.

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Hristiyanlığın ilk gizli mabedi 'Marsyas Vadis'

Hristiyanlığın ilk yayılma döneminde gizli ibadet yapanlar tarafından Yatağan Gökbel Dağı eteklerinde akarsuya yakın bir bölgede yaklaşık 80 metrelik sarp bir kayanın gövdesine renkli boyalarla Hz. İsa, Hz. Meryem ve Havarileri freksi yapıldı. 30 metre uzunluğunda, 20 metre enindeki Hz. İsa freksleri ziyaretçi akınına uğruyor.

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Hristiyanlığın ilk gizli mabedi 'Marsyas Vadis'

Muğla ve Aydın sınırında Yatağan ilçesi kırsal Yava Mahallesi sınırları içinde yer alan Hristiyanlığın ilk mabetlerinden olan bölgeye ulaşım ancak yaya olarak sağlanırken, Türkiye’nin en büyük jeopark projesi çerçevesinde ulaşım için belirlenen alan 2010 yılında kamulaştırıldı.

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Hristiyanlığın ilk gizli mabedi 'Marsyas Vadis'

Muğla-Aydın karayolu üzerinden ulaşımın sağlandığı bölgede çok sayıda pişmiş topraktan tuğlalar bulunuyor. Bölgede ayrıca kilise ve antik döneme ait pınarlar olduğu sanılıyor.

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Hristiyanlığın ilk gizli mabedi 'Marsyas Vadis'

Yatağanlı Arkeolog Mustafa Hüseyin Kuzgun, Kars’tan gelen üniversite arkadaşlarına Yatağan’ın tarihi bölgelerini gösterdiğini belirterek, “Arkadaşlarım AVM ya da kalabalık bir yere gitmektense, jeo alanları gezmeyi, traking ve yürüyüş yapmayı seviyoruz. Ben daha önce bir kere gelmiştim buraya. Arkadaşlarımın da görmesini istedim” dedi.

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Hristiyanlığın ilk gizli mabedi 'Marsyas Vadis'

Gizli gizli ibadet yapılmışYatağan’ın gönüllü kültür sanat elçisi olarak bilinen araştırmacı-yazar Tarcan Oğuz ise, Türkiye’nin en büyük jeopark projesi çerçevesinde yürütülen çalışmalarda Hz. İsa ve Meryem frekslerinin bulunduğu alanın projeye dahil edildiğini söyledi. Oğuz, “Burası Yatağan Yava Mahallesi, Marsyas Vadisi. Milattan sonra 5’inci ve 6’ncı yüzyıllara ait olduğu söylenen İsa ve Meryem havarileri freksleri alanı. Düz kaya üzerine bir kısım mozaikler kahverengi, beyaz ve mavi renkler hakimiyetinde İsa’nın yakalanması, çarmıha gerilmesi, Meryem ve havarilerinin resimleri görülüyor. Hristiyanların ilk gizli tapındığı alan olarak söyleniyor.

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Hristiyanlığın ilk gizli mabedi 'Marsyas Vadis'

Burası ile ilgili kamulaştırma çalışmaları yapıldı Muğla Valiliğimiz tarafından. Sadece yol kısmı kaldı ana yola bağlanması ile ilgili. Yol çalışması var. Özellikle bu frekslerin arka kısmında keşişin yattığı bir mağara bulunmakta. Bu mağara içerisinde yine İsa ve Meryem freksleri bulunuyor. Aynı zamanda buradan yaklaşık 2 kilometre ileride kale bulunuyor. Burada yerleşim olduğu için bu alana gelerek gizli gizli ibadetlerini yapmış insanlar” dedi.

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