﻿Hristiyanlığın ilk gizli mabedi 'Marsyas Vadis'

Gizli gizli ibadet yapılmışYatağan’ın gönüllü kültür sanat elçisi olarak bilinen araştırmacı-yazar Tarcan Oğuz ise, Türkiye’nin en büyük jeopark projesi çerçevesinde yürütülen çalışmalarda Hz. İsa ve Meryem frekslerinin bulunduğu alanın projeye dahil edildiğini söyledi. Oğuz, “Burası Yatağan Yava Mahallesi, Marsyas Vadisi. Milattan sonra 5’inci ve 6’ncı yüzyıllara ait olduğu söylenen İsa ve Meryem havarileri freksleri alanı. Düz kaya üzerine bir kısım mozaikler kahverengi, beyaz ve mavi renkler hakimiyetinde İsa’nın yakalanması, çarmıha gerilmesi, Meryem ve havarilerinin resimleri görülüyor. Hristiyanların ilk gizli tapındığı alan olarak söyleniyor.