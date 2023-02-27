﻿Hristiyanlığın ilk gizli mabedi 'Marsyas Vadis'

Burası ile ilgili kamulaştırma çalışmaları yapıldı Muğla Valiliğimiz tarafından. Sadece yol kısmı kaldı ana yola bağlanması ile ilgili. Yol çalışması var. Özellikle bu frekslerin arka kısmında keşişin yattığı bir mağara bulunmakta. Bu mağara içerisinde yine İsa ve Meryem freksleri bulunuyor. Aynı zamanda buradan yaklaşık 2 kilometre ileride kale bulunuyor. Burada yerleşim olduğu için bu alana gelerek gizli gizli ibadetlerini yapmış insanlar” dedi.