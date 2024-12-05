Hristodulidis’in kuyuya attığı nato taşı!

Geçtiğimiz haftaki yazımda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı faşist Eokacı,Türk düşmanı Nikos Hristodulidis'in, 30 Ekim'de Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede, Kıbrıs'ın NATO'ya olası gelecekteki üyeliğine ilişkin bir plan sunduğunu ayni planı, Bükreş'te düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye de sunduğunu aktarmıştım.Yaptığım değerlendirmede Rumların NATO’ya girmelerini gerektiren bir durum olmadığını, AB korumasındaki Rum Yönetimi’nin ABD ile geliştirdiği stratejik işbirliği çerçevesinde adada ABD üslerine izin vermiş ve her türlü askeri desteği almış iken NATO üyeliğine ihtiyacı olmadığını, ortaya konmaya çalışılanın Rum-Yunan ikilisinin emperyalist Batı ile birlikte kurduğu bir tezgah, ajitasyon ve manipülasyon oyunu olduğunun altını çizerek günün sonunda KKTC’nin tanınmasını engellemek, Türkiye’nin gelişmesini ve bölgedeki üstünlüğünü baltalamanın esas hedefleri olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulamıştım. Bir deli kuyuya taş atar kırk akıllı çıkarmaya çalışır misali Hristodulidis’in NATO planına hem KKTC’de, hem de Güney Kıbrıs’ta tepki yağmaya devam ediyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı yazılı açıklamasında, Hristodulidis’i eleştirirken, Hristodulidis'in Rum halkı nezdinde kaybettiği desteği geri kazanma çabasıyla yeni bir gündem yaratmaya çalıştığını kaydetti. Tatar, “Rum lidere tavsiyem; kendi halkını kandırmaktan vazgeçmesi, sahadaki gerçekleri içselleştirmesi ve iki devlet, iki halk ve bölgemizin yararına olacak işbirliği çağrılarımıza olumlu yaklaşmasıdır” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Tatar, Hristodulidis'in NATO'ya katılmak istedikleri söylemiyle ilgili "NATO AB değil, Anavatan Türkiye keyfi siyasi kararlara izin vermeyecektir" dedi. Eski Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Güney Kıbrıs’ın NATO üyesi ya da NATO dostu ülke olması halinde garanti ve ittifak anlaşmalarının fiili uygulamalarının ortadan kalkacağını söyledi. Denktaş, Türkiye’nin de NATO üyesi oluşunun bu durumu yaratacağını belirtti. Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı, eski Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, NATO üyeliği konusunda Rum lideri hayal kırıklığı beklediğini ifade ederek, “BM Güvenlik Konseyi çökünce NATO’ya sarılmaya çalışıyor” ifadesini kullandı. Özersay, “Kıbrıs Rum lideri belli ki geleneksel olarak Garanti Antlaşmasından ve özellikle Türkiye’nin garantisinden kurtulup onun yerine BM Güvenlik Konseyi’nin garantörlüğünü koymaya çalışan geleneksel politikasını değiştirme ihtiyacı hissetti.” ifadesinde bulundu. Hristodulidis’e Güney Kıbrıs’ta en ağır eleştiri AKEL’den geldi. Açıklamasında “Başkan Hristodulidis hedefinin, Kıbrıs’ın adım adım NATO’ya üyeliği olduğunu şahsen doğruladıktan sonra, tercihlerinin dayanağını ve nereye götürdüğünü halka açıklamak zorundadır.” vurgusunu yapan AKEL Hristodulidis’e bir dizi soru yöneltti ve cevaplamasını istedi.

Akel dışında açıklama yapan Rum siyasi parti liderleri de Hristodulidis’e tepki gösterdiler. DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos “Kıbrıs’ın NATO’ya üye olabileceğine inanmak saflıktır keza Türkiye böyle bir gelişmeyi engelleyecektir”diye tepkisini ortaya koyarken EDEK Başkanı Marinos Sizopulos da “Zamansız ve anlamsız …Türkiye’nin pozisyonu nedeniyle şu anda başarılması şüpheli bir hedefin ilanı, bu yöndeki isteğimize herhangi bir şekilde katkı yapmaz, daha çok sorun çıkarır.” ifadesiyle Hristodulidis’i eleştirdi.Güney’den pes artık dedirten açıklama ise Kombos’tan geldi. Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, NATO konusunu ortaya atanın kendi lideri Hristodulidis olduğunu unuttururcasına Kıbrıs'ın NATO'ya katılması konusunda yapılan tartışmaların ve söz düellolarının gereksiz olduğunu söyleyerek sert bir şekilde tepki gösterdi . Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde konuşan Kombos, kendisinin ve başkanın NATO hakkındaki yorumlarının, bunları "yanlış yorumlamaya istekli" olanlar tarafından "büyüteçle" incelendiğini söyledi. Güney Kıbrıs’ta ardı ardına yapılan anketlerde Rum halkının Hristodulidis’ten memnun olmadığı ve kamuoyu desteğini yitirdiği ortadadır. Hristodulidis NATO’ya üyelik gibi saçma sapan planlar ortaya atması Rumların desteğini tamamen yitirmesi yanında ‘aklını yemiş siyasi lider’ olarak lanetle damgalanmasına neden olacak ve en başarısız lider olarak ilk seçimde tasfiye edilecektir.