HSK binasında dehşet! Başmüfettiş boğazından bıçaklandı

Düzenleme: Kaynak: Ekol TV
HSK binasında dehşet! Başmüfettiş boğazından bıçaklandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) binasında görev yapan yemekhane personeli, HSK müfettişi Mehmet Aslan'a bıçakla saldırdı.

EKOL TV'nin haberine göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) binasında hareketli dakikalar yaşandı. Binada görev yapan yemekhane personeli, HSK müfettişi Mehmet Aslan'a bıçakla saldırdı.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

İddialara göre, HSK binasında görev yemekhane personeli, HSK Müfettişi Mehmet Aslan'a otoparkta bıçakla saldırdı. Saldırının ardından boğazından yaralanan Aslan, hastaneye sevk edildi.

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ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, suç aletiyle birlikte şüpheliyi gözaltına alırken, hastanede tedavi altına alınan Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

HSK binasında dehşet! Başmüfettiş mescitte boğazından bıçaklandı

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