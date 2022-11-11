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Bakırköy Adalet Sarayı'nın yeni başsavcısı belli oldu

HSK kararıyla Büyükçekmece Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Daha önce Silivri ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı olarak da görev yapan Gümüş, Bakırköy Adalet Sarayı'nda görevine başladı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 12:53
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HSK kararıyla Büyükçekmece Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Eski Başsavcı Sırrı Topluyıldız Yargıtay üyesi olmuştu

Bakırköy Adalet Sarayı'nın yeni başsavcısı belli oldu
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız'ın Yargıtay üyesi olmasının ardından HSK yeni Başsavcı konusunda kararını verdi.

Büyükçekmece Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Bakırköy Başsavcılığı'na atandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı vekili Mustafa Çiğdem atandı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde doğan Hüseyin Gümüş, 52 yaşında. İstanbul Üniversitesi'nden 1992 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Gümüş, Gaziantep, Ordu, Bursa, Şile ve Kadıköy Cumhuriyet savcısı olarak görev yaptı. Kadıköy'de Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği de yapan Gümüş, Aralık ile 25 Aralık sürecinde Terör ve Örgütlü Suçlardan Sorumlu Başsavcı vekilliği görevinde de bulundu. Bunun yanı sıra Gümüş, Yargıda Birlik Derneği'nin kuruluşunda da görev aldı

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