HSK kararnamesi açıklandı: 24 ilin başsavcısı değişti!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

HSK Birinci Dairesi'nin, hakim ve cumhuriyet savcılarının talepleri doğrultusunda yaptığı değerlendirme sonucu hazırlanan kararname, kurulun internet sitesinde yayımlandı.

24 İLİN BAŞSAVCISI DEĞİŞTİ

Adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda 338 hakim ve savcının görev yeri değişti. Toplam 4 bin 36 hakim ve savcı yeni yerlerinde görevlendirildi. 24 ilin başsavcısı değişti.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"HSK 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık. Kararname, HSK internet sitemizde birazdan yayımlanacaktır. Aziz milletimiz adına görevlerini ifa eden, hukukun üstünlüğü, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda karar veren hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin, hakim ve savcılarımız başta olmak üzere aileleri, yargı teşkilatımız, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."