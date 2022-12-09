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HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı: 282 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) adli ve idari yargıda toplam 282 hakim ve savcının görev yerlerini değiştirdi. İzmir, Antalya ve Adana başsavcı vekilliklerine yeni isimler getirildi.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 01:31
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HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı: 282 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı: 282 hakim ve savcının görev yeri değişti
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi’nin hakim ve savcılarının atamaları, görev yeri değişikliklerine ilişkin iki ayrı kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre adli yargıda 255 ve idari yargıda ise 27 hakim ve savcının görev yerleri değişti.

DİKKAT ÇEKEN BAZI ATAMALAR

Atama kararına göre İzmir Başsavcı Vekili Barış Duman, Bakırköy Başsavcı Vekili oldu. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Savcısı Mehmet Ali Yüce ile Antalya Savcısı Ömer Yurdusev de Antalya Başsavcı Vekilliğine getirildiler. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdullah Köksal ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı. Adana Cumhuriyet Savcısı Necati Kazak, Adana Başsavcı Vekili olurken; İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Oğuz Üstünel, İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığına getirildi.

Görev yeri değişen hakim ve savcıların tam listesi:

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