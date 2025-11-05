TBMM Genel Kurulu'nda Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) için öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilecek bir üye için yapılan gizli oylamada ilk iki turda yeterli çoğunluk sağlanamadığı en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile Havvanur Yurtsever HSK üyeliğine seçildi. Buna göre, Yurtsever, dört yıl boyunca HSK'da görev yapacak.

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Genel Kurul tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) için öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilecek bir üyenin üç katı kadar adayı belirlemişti. Buna göre, HSK üyeliği için Havvanur Yurtsever, İsmail Ergüneş ve Mustafa Naim Yağcı'nın isimleri TBMM Genel Kurulu'na bildirilmişti.

İLK İKİ TURDA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

Meclis Genel Kurul'da bir HSK üyesi seçilmesi için Karma Komisyon tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilecek üç aday arasından her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapıldı. Birinci turda 306 milletvekili oy kullandı. Böylece İsmail Ergüneş 22 oy, Mustafa Naim Yağcı 24 oy, Havvanur Yurtsever ise 245 oy aldı. Boş oy çıkmazken geçersiz ise 15 oy sayıldı. Birinci turda Anayasa'da öngörülen 2/3 oy çoğunluğu bulunamadığı için ikinci kez oylama yapıldı.

İkinci turda 303 milletvekilinin katıldığı oylamada, İsmail Ergüneş 65 oy, Mustafa Naim Yağcı 36 oy, Havva Nur Yurtsever ise 191 oy aldı. Boş çıkmayan gizli oylamada, geçersiz ise 11 oy sayıldı. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, ikinci turda da beşte üç çoğunluk sağlanamadığı için en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile HSK üyesinin belirleneceğini söyledi.

CHP KATILMADI

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan ve CHP'nin katılmadığı seçimde, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile Havvanur Yurtsever HSK üyeliğine seçildi. Buna göre, Yurtsever, dört yıl boyunca HSK'da görev yapacak.

CHP KOMİSYONU TERK ETMİŞTİ

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) boşalacak 1 üyelik için 3 aday belirlemişti. AKP'nin, son üye için 'kura yöntemi' talep etmesi üzerine CHP'li milletvekilleri komisyonu terk etmişti.