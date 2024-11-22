HTS kayıtlarında ortaya çıkan şoke eden ayrıntı: Narin öldürülürken 3 çocuk evdeymiş

Türkiye gündemine oturan Narin Güran cinayetinde yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

Daraltılmış HTS kayıtları ve baz çakışmalarına göre, cinayet günü evde anne, ağabey, amca ve Nevzat Bahtiyar’ın dışında 3 çocuğun daha bulunduğu ve bu çocukların telefonla internet üzerinden oyun oynadıkları belirlendi.

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Diyarbakır’ın Tavşantepe Köyünde 21 Ağustos’ta kaybolan ve cesedi 8 Eylül’de köyün yakınlarındaki dere yatağında çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevlendirilen 3 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı daraltılmış HTS kayıtları ve baz çakışmalarıyla ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

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Bu rapora göre, cinayet günü ve saatinde Narin’in annesi Yüksel, ağabeyi Enes, amcası Salim Güran ile küçük kızı dereye gizleyen itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın Narin’in evinde bir arada oldukları, yan yana olduktan sonra evin çevresinde dolaştıklarına dair daraltılmış HTS kayıtları tespit edildi.

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Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, nokta konum olarak belirlenen bu sinyal bilgilerinde Narin’in evinde sadece bu 4 kişinin olmadığı, 3 çocuğun da bulunduğu, bunlardan birinin Narin’in erkek kardeşi Eren, diğer ikisinin de kuzenleri Maide ile Zelal Kaya oldukları belirlendi.

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ÇOCUKLAR ODADA TELEFON ÜZERİNDEN OYUN OYNUYORLARDI

Bu üç çocuğun da cinayetin işlendiği saatte evde oldukları, üçünün bir odada ellerindeki telefonla internet bağlantısıyla Smart Player uygulaması üzerinden oyun oynadıkları da tespit edildi. Bu tespit dosya içerisinde yer aldı.

3 çocuğun da evde olduğu sırada Narin’in evin içinde mi öldürüldüğü, yoksa evin hemen bitişiğindeki ahırda mı öldürüldüğü kafalarda soru işareti bıraktı. Ya da ahırda öldürülüp eve getirilerek battaniyeye sarıldıktan sonra Nevzat Bahtiyar’a mı teslim edildi gibi sorular halen yanıtını bekliyor.

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Daraltılmış HTS kayıtlarına göre cinayet saatinde anne, amca, ağabey ve Nevzat’ın evde yan yana oldukları bilgisi yer alırken, Nevzat Bahtiyar’ın ifadeleri de bu bilirkişi raporunu doğrular nitelikte.

PEDAGOG EŞLİĞİNDE İFADESİNDE "CAMİYE GİTTİ EVE DÖNMEDİ" DEMİŞTİ

Bahtiyar ifadesinde, “Salim beni ağabeyi Arif’in evine çağırdı. İçeri girdiğimde bir oda hariç tüm odaların kapıları kapalıydı. Evde kimseyi görmedim. Salim beni kapısı açık odanın içine çağırdı. Narin yerde yatıyordu ve ağzından köpük şeklinde bir sıvı gelmişti. Bana Narin’i öldürdüğünü söyleyip cesedi gizlemem için kendisine yardım etmemi istedi. Sonra getirdiği battaniyeye kızı sarıp bana teslim etti. Bende evden alıp dışarı çıktım ve kızı ahırın yakınlarında çuvalın içine yerleştirdikten sonra kendi amacımla götürüp dereye gizledim” demişti.

Dar alan HTS kayıtlarına göre evde olduğu belirlenen Narin’in küçük kardeşi Eren ise pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, Narin’in camiye gittiğini, sonra da eve geri gelmediğini belirtmişti.