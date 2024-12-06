HTŞ'den başkent Şam'ı tedirgin edecek hamle! Kritik öneme sahipti...

Suriye’de Hama’ya hakim olan HTŞ, ilerlemeye devam ederek, başkent Şam’a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde Rasten ilçesini ele geçirdi.
27 Kasım’da Suriye’de Heyet Tahrir eş-Şam(HTŞ) ile hükümet güçleri arasında çatışmalar başlamıştı.
Suriye’de Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı muhalif grupları, Suriye'nin dördüncü büyük vilayeti olan Hama'yı ele geçirmişti.
HTŞ, ilerlemeye devam ederken, aşkent Şam’a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde Rasten ilçesini ele geçirdiğini açıkladı.