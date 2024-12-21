HTŞ'nin atama yaptığı Vali Türkiye'de okumuş. Trump Türkiye’yi işaret etmişti

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinden sonra ülkede geçici hükümet atamalara başladı. Çalışmalar kapsamında Suriye'nin en büyük şehirlerinden biri olan Halep'e vali ataması gerçekleştirildi.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ'NDE YÜKSEK LİSANS YAPTI

Suriye Milli Ordusu'na bağlı Cephe Şamiye Genel komutanı Azzam Garib, Halep Valisi olarak atandı. Yeni Halep Valisi Garib'in eğitim hayatına bakıldığında ise Türkiye ile büyük bir bağı olduğu ortaya çıktı.



Garib'in 2007 yılında Halep Tıp Fakültesi'nden diş hekimi olarak öğrenimini tamamladığı, 2019 yılında ise Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladığı ifade edildi. Çok iyi derecede Türkçe bildiği ifade edilen yeni Halep Valisi Azzam Garib'in, Türk kültürüne olan yakınlığı dolayısıyla Türkiye ile bağların güçlenmesi noktasında kilit rol oynayacağı belirtiliyor.

2016 YILINDA CEPHE ŞAMİYE GENEL KOMUTANI OLDU

2011 yılında devrime katılan ilk isimlerden biri olan Garib, 2016 yılına kadar Cephe Şamiye'de üst düzey görevlerde bulunmuştur. Bu süreçte, sırasıyla Ebu Amro, Ebu Yasin ve Ebu Ahmed Nur gibi genel komutanların yardımcılığını üstlenmiş, daha sonra Ebu Yasin’in ikinci döneminde de bu görevi sürdürmüştür. 2016 yılının ardından Cephe Şamiye Genel Komutanlığı’na atanmıştır.

AHMET DAVUTOĞLU PAYLAŞIMI

Yeni atanan Halep Valisi hakkında Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda:

"Yeni atanan Halep Valisi Bingöl Üniversitesi yüksek lisans mezunu Azzam Garip oldu.

Onları üniversiteden atmak, evlerinin suyunu kesmek, otobüslerle sınır ötesine bırakmak isteyen provokatör siyasetçiler acaba bir özür dileyecekler mi? Her halükarda, Halep’i ziyaret etsinler ve güzel bir Türkçe ile kendilerini karşılayacak olan valinin ikram edeceği Türk kahvesini içsinler. Bilsinler ki o kahve kırk yıl değil, kırk asır sürecek bir hatırın ve kardeşliğin sembolü olacak" ifadelerine yer verdi.

Yeni atanan Halep Valisi Bingöl Üniversitesi yüksek lisans mezunu Azzam Garip oldu.



Onları üniversiteden atmak, evlerinin suyunu kesmek, otobüslerle sınır ötesine bırakmak isteyen provokatör siyasetçiler acaba bir özür dileyecekler mi? Her halükarda, Halep’i ziyaret etsinler… — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) December 21, 2024

HÜKÜMETİN DIŞİŞLERİ BAKANI DA BELLİ OLDU

Buna göre Asad Hasan El-Şeybani, yeni hükümetin dış işlerini görevini üstlenecek.

El-Şeybani, İdlib'teki yönetimin de dış ilişkilerinden sorumluydu.

TRUMP SURİYE'DE ESAD'IN DEVRİLMESİ SONRASI TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Suriye'de yaşanan olayların arkasında Türkiye'nin olduğunu Esad'ın Türkiye'nin muhalif gruplara desteği sonrası yıkıldığını söyledi. Trump, Erdoğan'ın çok zeki bir lider olduğunu ve arkadaşı olduğunu da sözlerine ekledi.