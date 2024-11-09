15 yıllık mücadelede yeni dava

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın reklam yüzü olduğu Samsun Towers projesi, bu sayede halkta güven uyandırmış ve yaklaşık 600 daire için konut sahibi olmak isteyenlerden para toplamıştı. Konut sahibi olmak için para ödeyenlerin 15 yıldır verdiği hukuk mücadelesi; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 14 Eylül 2024 tarihinde hazırladığı yeni iddianame ile tekrar dava konusu oldu. 35 mağdurun yer aldığı dosyada, Enis ve Osman Görgülü’nün yanında bir de Demet Akalın’ın kayınpederi Abdi Kurt sanık olarak yer alıyor.

DÖNEMİN KOŞULLARINDA 75-150 BİN TL ARASI ÖDEME ALINDI

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, iddianamede, “2011 yılı içerisinde değişik tarihlerde, şüpheli Osman Görgülü'nün ve kardeşi Enis Görgülü'nün yetkilisi olduğu Bo Gayrimenkul isimli firmanın Esenyurt’ta 7 dönümlük arsa üzerine inşa edilecek iki bloktaki 600 dairelik proje için 75 bin TL ile 150 bin TL arasında para topladılar." şeklinde ifadeler yer aldı.

SORUNUN RUHSAT OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

İddianamenin devamında ise şu ifadeler yer aldı:

Osman Görgülü tarafından anlaşmaya konu inşaatta faaliyete başlandıktan kısa bir süre sonra Esenyurt Belediyesi ile yaşanan ruhsat sorunları nedeniyle inşaatın durduğu, bu sırada Bo Gayrimenkul şirketinin yaşadığı ekonomik sıkıntılar sonucu, satın alınan 7 dönümlük arazinin üçte biri Abdi Kurt’un sahibi olduğu Martaş isimli firmaya devredildi.”

SAVCIDAN CEZA İSTEMİ

Aradan geçen uzun yıllarda, mağdurlara tapuları veya paralarının verilmediğine vurgu yapılan iddianamede, “Şüpheliler Abdi Kurt'un ve Bo Gayrimenkul sahipleri Enis Görgülü, Osman Görgülü sahibi oldukları bu şirketler aracılıyla Esenyurt ilçesinde inşaat yapıp daire satmak vadiyle para topladıkları, müştekilere sonuçta hiçbir dairenin verilmediği, bu şekilde şüphelilerin müştekileri ayrı ayrı dolandırdıkları anlaşılmakta…” denilerek üç şüphelinin dolandırıcılıktan cezalandırılması talep edildi.