Huawei, ABD yaptırımlarına rağmen vites arttırdı

ABD'nin 2019'da ticaret kara listesine almasının ardından zorlu bir süreçten geçen Huawei, yapay zeka işlemci sektöründe gösterdiği dirençle dikkat çekiyor. Şirketin o dönemki dönüşümlü başkanı Eric Xu Zhijun'un "dünyanın en güçlü yapay zeka işlemcisi" olarak tanıttığı Ascend 910, ABD Ticaret Bakanlığı'nın 2020'de getirdiği ek kısıtlamalarla büyük bir engelle karşılaşmıştı. Bu kısıtlamalar, ABD teknolojisiyle üretilen yarı iletken ürün ve hizmetlerin Huawei'ye satışını lisanssız olarak yasaklamıştı.

TEDARİK ZİNCİRİNDEKİ ZORLUKLARA RAĞMEN BÜYÜME

ABD kısıtlamalarının ardından, dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), Huawei ve entegre devre tasarım birimi HiSilicon ile iş yapmayı durdurmuştu. Bu durum, analistlere göre Huawei için "varoluşsal bir tehdit" olarak değerlendirilmişti. New York merkezli siyasi risk danışmanlığı Eurasia Group'tan Paul Trolio, o dönemde "Yeterli sayıda şirket küresel olarak uyarsa, Huawei'nin sorunları aşma yeteneği ciddi şekilde baltalanacak ve ticari bir varlık olarak devamlılığı şüpheye düşecek" açıklamasını yapmıştı. Ancak gelinen noktada Huawei'nin bu zorlukların üstesinden geldiği görülüyor.

SEKTÖR LİDERLERİNDEN TAKDİR

Yapay zeka çip devi Nvidia'nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, Huawei'nin entegre devre sektöründeki yükselişini tanıyan en önemli sektör liderlerinden biri olarak öne çıkıyor. Huang'ın bu tanımı, Huawei'nin ABD yaptırımlarına rağmen ayakta kalma ve hatta ilerleme konusundaki başarısını teyit ediyor. Mizuho'nun tahminlerine göre Huawei, 2025 yılında yaklaşık 700.000 Ascend yapay zeka işlemcisi sevk etmeyi hedefliyor. Bu, şirketin yapay zeka alanındaki iddialı hedeflerini ve piyasadaki konumunu güçlendirme arzusunu açıkça ortaya koyuyor. Çin'in yapay zeka hedeflerine ulaşmasında Huawei'nin bu başarısı kilit rol oynayabilir.