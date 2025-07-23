Huawei, Çin'in akıllı telefon pazarında ilk sıraya yerleşti

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, uluslararası veri ve pazar araştırma şirketi IDC'nin 2025 yılı ikinci çeyrek raporunun sonuçları paylaşıldı.

Huawei, zorlu pazar koşullarına rağmen istikrarlı büyüme kaydederek Çin akıllı telefon pazarında yüzde 18,1'lik pazar payıyla ilk sırada yer aldı. Şirketin bu başarısında, HarmonyOS işletim sistemi ve Kirin çip setleri gibi temel teknolojilerin kullanıcılarda oluşturduğu güven ve yenilikçi perakende stratejileri öne çıktı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Wan Fei, IDC raporuyla tescillenen liderliklerinin kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Fei, "Bu başarı, AR-GE'ye yaptığımız yatırımların, kaliteden ödün vermeyen üretim anlayışımızın ve en önemlisi, bize her koşulda güvenen tüketicilerimizin bir sonucu. Çin pazarındaki bu ivmeyi, şimdi global pazarlara ve özellikle bizim için stratejik öneme sahip Türkiye'ye taşıyoruz. Türk tüketicisine en yenilikçi teknolojileri sunma misyonumuzla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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PURA 80 SERİSİ, TÜRKİYE'DE ÖN SATIŞA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR

Huawei, yeni akıllı telefon serisi Pura 80 ile küresel pazarda gücünü arttırmayı hedefliyor.

Türkiye'de ön satışına 5 Ağustos'ta başlanacak seriyle şirket, mobil fotoğrafçılık alanındaki iddiasını sürdürmeyi planlıyor. Minimalist tasarımıyla öne çıkan seri, güçlü performans özelliklerinin yanı sıra çift telefoto kamera sunuyor.

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Huawei Pura 80 Pro modelinde, 3,7 kat orta telefoto ve 9,4 kat süper telefoto özelliklerini tek bir lenste birleştiren kamera sistemi yer alıyor. Bu sayede, kullanıcıların farklı çekim mesafelerinde yüksek kalitede görüntü elde etmesi hedefleniyor.