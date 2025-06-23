Huawei FreeBuds 6 ile yeni nesil ses deneyimi

Teknoloji devi Huawei, kablosuz kulaklık serisine yeni bir halka ekledi: FreeBuds 6. Markanın üst düzey modeli FreeBuds Pro 4'ün bir alt segmentinde konumlanan FreeBuds 6, yaklaşık 170 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü. Nixanbal adlı internet gazetesinin teknoloji editörü tarafından yapılan incelemelere göre, açık tip tasarıma sahip olan bu kulaklıklar, hafif yapısıyla kullanıcılara gün boyu rahat bir deneyim sunuyor. Silikon uçlar yerine kulak kanalını kapatmayan bir yapıya sahip olması, geleneksel kulak içi kulaklıklardan rahatsız olanlar için önemli bir alternatif oluşturuyor.

ERGONOMİ VE TASARIMDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIM

Huawei FreeBuds 6, her biri 5 gramdan daha hafif olan ergonomik tasarımıyla öne çıkıyor. Kulak hatlarına uyum sağlayan damla biçimindeki tasarımı ve pürüzsüz hatları, kullanıcının kulaklıkları taktığını unutmasını sağlayacak şekilde tasarlandı. Her ne kadar açık tip bir model olsa da, kutu içeriğinde yer alan silikon kılıflar, daha büyük kulaklara sahip kullanıcılar için ekstra uyum ve stabilite sağlıyor. Ancak, yoğun fiziksel aktiviteler sırasında tam oturmayabileceği belirtiliyor. Bu gibi durumlar için Huawei'nin FreeArc gibi özel spor modelleri daha uygun bir seçenek olabilir.

SES KALİTESİ VE PİL ÖMRÜ

FreeBuds 6, ses deneyimini üst seviyeye taşıyan özelliklerle donatılmış. Huawei'nin Bass Turbo 2.0 teknolojisiyle güçlendirilmiş, çift mıknatıslı 11 mm dinamik sürücüler, daha derin baslar ve geniş bir frekans aralığı (14 Hz - 48 kHz) sunuyor. Kulaklıklar, tek şarjla Aktif Gürültü Engelleme (ANC) kapalıyken 6 saate, ANC açıkken ise 4.5 saate kadar müzik dinleme imkanı sağlıyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam 36 saate kadar kullanım süresi sunan FreeBuds 6'nın kutusu, USB-C kablosuyla veya kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Huawei Sound markası altında sunulan bu kulaklıklar, Balanced ve Classical gibi özel ekolayzır ayarlarıyla farklı müzik zevklerine hitap ediyor.