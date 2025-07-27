Huawei, Nvidia’ya rakip yapay zeka sistemini tanıttı

Huawei Technologies, yapay zeka teknolojileri alanında Çin’in en önemli oyuncusu konumunda yer alıyor. 26 Temmuz 2025’te Şanghay’da başlayan Dünya Yapay Zeka Konferansı’nda (WAIC) ilk kez görücüye çıkan CloudMatrix 384, sektörde büyük ilgi topladı. Çinli teknoloji devi, yapay zeka geliştirme sürecinde kritik öneme sahip çiplerin üretiminde ABD ihracat kısıtlamalarına rağmen önemli mesafe kaydetti.

CloudMatrix 384’ün en önemli özelliği, Huawei’nin kendi geliştirdiği 910C modelinden tam 384 adet çipi bünyesinde barındırması. Bu, ABD merkezli Nvidia’nın en gelişmiş ürünü GB200 NVL72 sistemindeki 72 B200 çip sayısının oldukça üzerinde. Yarı iletken araştırma kuruluşu SemiAnalysis’in kurucusu Dylan Patel, Huawei’nin bu sistemle Nvidia’ya rakip olduğunu ve hatta bazı performans alanlarında üstünlük sağladığını belirtti.

YÜKSEK PERFORMANS, YENİLİKÇİ TASARIM

Huawei’nin CloudMatrix 384 sistemindeki üstünlük, sadece çip sayısıyla değil, aynı zamanda sistem tasarımındaki yeniliklerle de sağlanıyor. SemiAnalysis’e göre, Huawei’nin “supernode” mimarisi, çipler arasındaki bağlantıyı olağanüstü yüksek hızlara çıkararak, bireysel çip performansındaki eksikliklerin sistem genelinde dengelenmesine olanak tanıyor. Bu sayede daha fazla sayıda çip kullanımıyla toplam hesaplama gücünde önemli bir artış yakalanıyor.

Haziran ayında Huawei Cloud CEO’su Zhang Pingan, CloudMatrix 384’ün Huawei’nin bulut platformunda aktif olarak kullanıldığını ve operasyonel olduğunu açıkladı. Bu da şirketin hem donanım hem de bulut hizmetleri alanındaki entegrasyon başarısını gözler önüne seriyor.

ÇİN TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE REKABET KIZIŞIYOR

Huawei’nin bu hamlesi, Çin’in yapay zeka alanındaki bağımsızlığını artırma hedeflerine paralel olarak değerlendiriliyor. ABD’nin teknoloji ihracatına yönelik kısıtlamalarına rağmen Huawei, kendi çiplerini geliştirip bu çipleri entegre ettiği sistemlerle pazardaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Nvidia CEO’su Jensen Huang da Mayıs ayında Bloomberg’e verdiği röportajda, Huawei’nin yapay zeka alanında çok hızlı ilerlediğini ve CloudMatrix sisteminin bu ilerlemenin somut bir göstergesi olduğunu ifade etmişti.

Yapay zeka sektörü, küresel teknoloji savaşlarının önemli cephelerinden biri haline gelirken, Çinli şirketlerin kendi çözümleriyle pazar payı kapma çabaları artıyor. Huawei’nin CloudMatrix 384, bu yarışta dikkatle takip edilen önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.